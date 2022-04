El ‘Viaje Épico Hacia la Nada’ de Love of Lesbian llega a Alemania, Francia y Bélgica

Tras el éxito rotundo en la más reciente edición del festival Vive Latino y la gran acogida durante la gira por Estados Unidos, la mítica banda española Love Of Lesbian vuelve a Europa para continuar con su gira, celebrando su 20 aniversario.

Durante la gira europea, Love of Lesbian actuará en Bruselas, París, Berlín y Múnich para presentar su último álbum, «V.E.H.N.», que recibió tres nominaciones al Latin GRAMMY. Además se espera que la banda haga un recorrido por sus 9 álbumes de estudio, para que el público vibre coreando temas míticos como «Cuando No Me Ves» o «Allí Donde Solíamos Gritar «.

Referentes musicales del pop español desde hace dos décadas, en 2021 Love of Lesbian publicaron la continuación de «El poeta Halley», disco que titularon «V.E.H.N.» (Viaje épico hacia la nada), que estuvo como número uno por varias semanas en las listas, además de tener una gran aceptación por parte de los fans. «Un antídoto sanador, un viaje reflexivo y una cuenta atrás hacia el prometido reencuentro con la música en directo», según la revista especializada Mondosonoro

La banda procedente de Sant Vicenç dels Horts (Barcelona, España) ha sido nominada en tres categorías de los Latín GRAMMY por las canciones Cosmos (Antisistema solar), El Sur feat. Bunbury y su álbum V.E.H.N.

Love of Lesbian empezó a tocar en otoño de 1997 formado por Santi Balmes (voz, guitarra y teclados), Jordi Roig (guitarra), Joan Ramon Planell (bajo y sintetizador) y Oriol Bonet (batería y programación). Más tarde se incorporaría a la banda Julián Saldarriaga (guitarra, secuenciadores y coros). Actualmente, esta formación la completa en los directos Dani Ferrer (teclados).