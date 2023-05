El polifacético artista sudafricano William Kentridge estrena en España Sybil

Teatros del Canal presentará en su programación musical de mayo, el último trabajo del artista sudafricano William Kentridge, que ha concebido y dirigido Sibyl.

La creación de Kentridge se ha expresado a través del dibujo, la animación, el cine, el teatro y la ópera, en los que ha dejado una impronta sobre la época del apartheid en su país. En su vertiente escénica este estreno en España (27 y 28 de mayo) contará con dos partes y una dirección que asume el propio Kentridge: la ópera de cámara Waiting for the Sibyl y la película con banda sonora en vivo The Moment HasGone.

Con música compuesta y concebida por Nhlanhla Mahlangu y Kyle Shepherd, en Waiting for the Sibyl, el artista incorpora elementos característicos de su práctica artística -proyección, actuación en vivo, música grabada, danza, el movimiento y las sombras proyectadas por los intérpretes contra un telón de fondo pintado a mano— para contar la historia de la profetisa Sibila. La obra es una meditación profunda y visualmente asombrosa sobre lo que significa estar vivo en nuestro momento histórico actual.

La película The Moment Has Gone cuenta con la interpretación en directo de la música al piano de Kyle Shepherd y un coro sudafricano masculino dirigido por Nhlanhla Mahlangu. El filme muestra City Deep, última película de animación de la serie de Kentridge Drawings for Projection, un recorrido crítico por la historia de Sudáfrica entre el apartheid y la actualidad. Además, The Moment has Gone exhibe al artista creando esta obra.