El francés, Abderzak Houmi, de Compagnie X-Press estrena en el marco de Canal Street

Hoy los Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid abre la tercera edición de Canal Street, un ciclo dedicado al hiphop y las danzas urbanas que estará compuesto por tres espectáculos de destacados e innovadores artistas internacionales, además de una competición internacional de breaking.

El inicio del ciclo correrá a cargo de Abderzak Houmi y la Compagnie X-Press, que estrenan en España la danza hip hop, Y’a plus d’ saisons, que podrá disfrutarse en la Sala Verde este miércoles y jueves, 14 y 15 de junio. Nacido en Tours en 1979, Abderzak Houmi es bailarín y coreógrafo de hip-hop y danza contemporánea. Su espectáculo, que se estrenó en Francia en 2022, reúne a siete bailarines en un escenario inundado de botellas de plástico, poliestireno y agua. Así, al ritmo de Las cuatro estaciones de Antonio Vivaldi en la versión de Max Richter, ejecutan una obra que aborda las disrupciones originadas por el cambio climático: el deshielo, la contaminación, el agua, planteando un interrogante sobre el legado que dejará el planeta para las siguientes generaciones.

The Ruggeds, un estilo de vida

El segundo espectáculo que dará forma a la programación de la primera semana de Canal Street será Between us de la compañía neerlandesa, The Ruggeds. Estreno en la Comunidad de Madrid (Sala Roja de Teatros del Canal, 16 y 17 de junio), los componentes de la formación proceden de la ciudad de Eindhoven, al sur de los Países Bajos y son amigos desde la infancia, momento en el que abrazaron el hiphop como estilo de vida. En 2017 debutaron en público con el espectáculo Adrenaline, que difundieron en una gira por Holanda. Fragmentos de esta misma producción también fueron interpretados con éxito en Londres, París, Beijing, Nueva York, Toronto, entre otros.

La próxima semana, será el turno del compositor, dj y diseñador Kiddy Smile que, como preámbulo a la fiesta del Orgullo Gay, presentará en Madrid con su espectáculo The Fifth Element Ball (Sala Verde, 24 de junio). El cierre de Canal Street lo pondrá el 25 de junio una competición internacional que disputan los mejores artistas de breaking españoles e internacionales con vistas a una plaza en la final internacional de la Battle Pro de París, previsto para el mes de octubre.