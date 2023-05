El flamenco se reinventa en Condeduque

El Centro de Cultura Contemporánea Condeduque, del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, recibirá a Yeli, Yeli con Álvaro Romero en un espectáculo de flamenco koduro el próximo día 11 y a Los Voluble que ofrecerán Flamenco Is Not A Crime + Jaleo Is A Crime, enmarcado en el Festival Flamenco Madrid, el 26 de mayo, respectivamente, además se celebrará la residencia artística Flamenco Lab Paco de Lucía el 18 de mayo.

Igual que el ritual del pañuelo que da nombre al proyecto —Yeli Yeli— para comprobar que las gitanas llegan vírgenes al matrimonio, hace referencia a los cantes de alboreá. Romero y Da Linha llegan vírgenes al espacio de creación, inocentes e ingenuos, sin saber qué va a ocurrir, sin ningún tipo de prejuicios, sin miedo alguno al saber que no han manchado el pañuelo porque han sido violadas y que son impuras porque quizás, en el proceso, ya cayeron en la deshonra.

En este caso el cante tradicional con el que trabaja Álvaro Romero se emplea como herramienta crítica de pensamiento, haciendo de las letras un espejo en el que el público puede mirarse y verse los lunares, las arrugas propias de la edad o las cicatrices de viejas heridas. Romero lanza preguntas al aire como si fueran «oles» escritos en lenguaje matemático y, sin detener su cante ni un solo momento, da claves para construir un relato sobre quiénes somos y sobre quiénes hemos sido. De este modo, la escena se convierte en un jardín en el que florecen cuestiones sobre la memoria histórica, la identidad colectiva, los roles de género o la violencia machista.

Los Voluble_Flamenco Is Not A Crime + Jaleo Is A Crime (26 de mayo. Música)

Flamenco is not a crime y JALEO IS A CRIME son dos acercamientos desde la cultura crítica y el live cinema propiciados por Los Voluble para aproximar dos géneros como la electrónica y el flamenco. Puntos de unión que se consolidan a través de la experiencia visual que consiguen generar utilizando la pantalla como un instrumento más. La improvisación flamenca o la pureza de la electrónica se remezclan en vivo en esta doble sesión. Los Voluble dan rienda suelta a dos propuestas que terminan de componer un discurso plagado de referencias, capas y matices.

Flamenco Lab Paco de Lucía (18 de mayo. Música)

Flamenco Lab es una residencia artística para jóvenes talentos en torno al flamenco y a la figura del maestro Paco de Lucía impulsada por la Fundación Música Creativa y la Fundación Paco de Lucía. Durante tres meses, los artistas seleccionados disfrutan de todos los recursos de los que dispone la Fundación Música Creativa (instalaciones, estudio de grabación, profesorado) así como de tutorías individuales y mentorías con grandes figuras del flamenco como Sara Baras, Josemi Carmona, Antonio Serrano, Farru, Niño Josele o Rosario «La Tremendita».

Las propuestas seleccionadas reciben formación en industria musical y realizan una muestra final para programadores y festivales y el resultado del concierto se graba y se promociona en la fase final del proyecto para promover las contrataciones de los artistas, contribuyendo así a su inserción laboral en la industria musical.

El Centro de Cultura Contemporánea Condeduque acoge ahora dos de las propuestas ganadoras, la que protagoniza la cantaora Aroa Fernández junto al pianista y productor Carlos Civantos, titulada Los Metales de la Maya; y el bailaor, coreógrafo y creador Álvaro Murillo, Flamenco Futuro, inspirada en decálogo de baile flamenco masculino de Vicente Escudero . /