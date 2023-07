El Festival Internacional de Verano de El Escorial reúne en agosto a grandes nombres de la música y la danza

En su tercera edición, el FIVE cuenta con el estreno absoluto del ballet flamenco Hamlet Flamenco, en el que el público tendrá el privilegio de volver a ver sobre un escenario a la gran bailaora Merche Esmeralda ya retirada, y nombres destacados de la música española como Jeanette, el exitoso y veterano grupo Tam Tam Go o el más joven y cantautor Carlos Ares, que llevan sus novedades al festival, en donde también se verá el sentido homenaje lorquiano de Juan Valderrama, la espectacular sinfonía de voces del último trabajo de la banda más internacional de Portugal, The Gift en su único concierto en España, o un recital de piano y voz de la gran soprano internacional Sondra Radvanovsky.

Además, durante los días del festival podrá visitarse en el vestíbulo del Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial la instalación Esquinitas / La Pastilla 2023, del coreógrafo y bailaor Israel Galván y el artista canario Pipo Hernández Rivero. Formada por un suelo de madera, un tambor, un vibrador y toboganes infantiles, Esquinitas / La Pastilla es resultado del diálogo cruzado entre ambos artistas. La obra intenta dar forma a la ausencia del bailaor, a la cual encuentra respuesta a través de la interlocución entre una vibrante trama sonora y la redonda superficie que Galván usó en su celebrada pieza Arena.