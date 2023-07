El Festival de Otoño reúne grandes nombres de la escena nacional e internacional en su 41ª edición

Superada la frontera psicológica de las 40 ediciones, el Festival de Otoño mira al futuro en una cuadragésimo primera edición que aglutina lo mejor de su tradición con la escucha atenta del presente escénico, asumiendo que su identidad pasa por respetar su propia historia sin dejar de ambicionar ser reflejo de una actualidad artística donde lo híbrido es cada vez más la norma, donde generaciones y estilos distintos conviven y se enriquecen mutuamente. Dirigido por cuarto año consecutivo por Alberto Conejero, este gran acontecimiento escénico no esconde su compromiso con el cuidado de esos nuevos caminos de la creación que rompen con las taxonomías de toda la vida y no le teme a la relación horizontal y la retroalimentación entre los consagrados y los emergentes. «Un Festival de Otoño con un enorme anhelo de emoción y reflexión y con una programación heterogénea, como los poemas que configuran un poemario o las teselas de un mosaico, todas distintas para formar una gran experiencia», en palabras del propio Conejero, que ha presentado hoy la programación del festival, en compañía de Mariano de Paco Serrano, consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid.

Esta nueva edición del festival, cuyo cartel incorpora una fotografía de Chema Madoz, se va a celebrar del 9 al 26 de noviembre con su epicentro en los Teatros del Canal, pero irradiando en todas direcciones hasta llegar a otros 12 espacios de la capital y a 15 municipios de la Comunidad de Madrid. La presencia de grandes nombres internacionales es uno de sus sellos característicos, aunque este año el festival tiene un marcado acento nacional con la presencia de muchas compañías y artistas que representan la gran vitalidad de la escena española, a la que se da el lugar y la importancia que merece, apostando tanto por seguir acompañando la trayectoria de Angélica Liddell, María Velasco, Luz Arcas, Mal Pelo, Jesús Rubio Gamo, Nao Albet y Marcel Borràs, María Goiricelaya, Albert Boronat, Jomi Oligor, Shaday Larios, Lobato & Rojas, Alberto Cortés o Mucha Muchacha, como por dar espacio a alguien tan importante para el teatro español como José Sanchis Sinisterra.

También la identidad del Festival de Otoño pasa este año por reflejar la propia libertad del escenario vivo, que se maneja con su propio algoritmo aglutinando diversas formas de abordar el impulso creativo y las reúne en experiencias que mezclan lo físico, lo musical, la palabra o el objeto. Lo puro es ya la excepción, por eso la tendencia que reflejan los espectáculos que vamos a ver es la convivencia fructífera, injertos que dan alimento nuevo cuando la palabra de María Velasco se combina con la música de Tulsa; cuando el violín a dos arcos de Luz Prado se combina con el movimiento de Jesús Rubio Gamo; cuando la anatomía se combina con la poesía y la historia con la escucha del objeto como en los casos de El Patio Teatro o de El Solar Agencia de Detectives de Objetos; cuando la melancolía del clown o la relación adolescente con la pantalla se combina con la música clásica, como en los casos de Thèâtre des Bouffes du Nord y el CDN de Orléans.

En definitiva, esta 41ª edición del Festival de Otoño tiene la vocación de dialogar con el mundo de hoy, con las grandes historias del presente, con todas sus contradicciones y con todas sus virtudes, con sus declinaciones políticas, éticas y estéticas, pero también lúdicas y emotivas. Ahí están las relaciones entre creador y poder, allí las amenazas climáticas, más allá la insubordinación de los lenguajes, la convivencia sin jerarquías entre cuerpo, palabra y audiovisual, en una suerte de feliz indisciplina, que es lo mínimo que podemos exigirle a unas artes escénicas que se reinventan sin parar. «Porque el Festival de Otoño -ha asegurado Alberto Conejero- acoge la diferencia, la celebra y la hace propia. Somos lo que nos sorprende. Somos también aquello que aún no entendemos, pero sentimos como propio».

El director ha querido también destacar y agradecer la «calurosa respuesta» del público en las últimas cuatro ediciones del festival, que han tenido «una media de ocupación cercana al 90% aun en tiempos de pandemia y el mejor porcentaje en relación presupuesto-recaudación de su historia». No en vano, lo que nos puede pasar si nos sentamos en la butaca para compartir este caudal con una actitud abierta, receptiva y crítica, es que la experiencia sea un conglomerado inolvidable de sentimiento y pensamiento que nos ha de dejar una marca, por pequeña que sea. Y en estas casi tres semanas de festival hay 39 poderosas razones para entregarse, de nuevo, a ese inmenso placer.

Van Hove, Papaioannou, Liddell, Rau, Waltz. Los más codiciados a nivel internacional

El Festival de Otoño siempre ha supuesto la oportunidad para disfrutar en Madrid de obras muy demandadas en los teatros y festivales más importantes del mundo, obras de artistas avalados por su trayectoria. Este año no iba a ser menos. Empezando por Angélica Liddell, que trae a los Teatros del Canal su obra inspirada en el torero Juan Belmonte, Liebestod, un poema escénico sobre el amor y la muerte acompañado de la música de Wagner. Esta obra forma parte de un ciclo impulsado por el suizo Milo Rau desde su posición como director artístico del NTGent en Bélgica, bajo el título genérico de Historia(s) del Teatro. En ese ciclo está también One Song, de la creadora belga experta en dejar boquiabierto al personal Miet Warlop, que veremos en Condeduque. Y el propio Milo Rau está programado, también en Condeduque, con su particular visión del mito en Antígona en el Amazonas, un híbrido de teatro y cine que enraíza el conflicto actual de los campesinos del Amazonas en la inmortal historia griega donde una mujer se enfrenta a la todopoderosa razón de Estado.

Hay otras tres grandes figuras de la escena internacional en las que hay que detenerse. Por un lado, la belleza física y plástica de Dimitris Papaioannou, que veremos en los Teatros del Canal. El artista griego baila junto al alemán Šuka Horn en INK, un dúo impresionante que incorpora nuevamente el agua como elemento poético, símbolo de una naturaleza indomable. En segundo lugar, también en Canal, la esperadísima comparecencia de Ivo Van Hove. El director belga trae su adaptación teatral de la novela Quién mató a mi padre, del joven escritor francés Édouard Louis, un monólogo que se convierte en artefacto político arrojadizo en el cuerpo y la voz del actor Hans Kesting. Y por último, de nuevo en los Teatros del Canal, vuelve al Festival de Otoño 12 años después la coreógrafa y directora Sasha Waltz con In C, que traslada a la danza la revolucionaria partitura homónima de Terry Riley, considerado el padre de la música minimalista.

La presencia latinoamericana es igualmente una constante en este festival. Este año los tres países del Cono Sur estarán presentes, para empezar con un esencial Daniel Veronese, que desde Argentina llega con el resultado de su aproximación al escritor norteamericano David Foster Wallace en Encuentros breves con hombres repulsivos, una oportunidad para seguir cuestionando las masculinidades hegemónicas. Desde Uruguay llega la Comedia Nacional de Montevideo con Constante, una obra inspirada en El príncipe constante de Calderón de la Barca, con versión de Guillermo Calderón y Gabriel Calderón, y dirección de este último. La obra se podrá ver en el Teatro de la Comedia, sede de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, que entra por primera vez como colaboradora del Festival de Otoño. El propio Guillermo Calderón también está programado en los Teatros del Canal con una de las obras que contribuyó a su consagración como uno de los dramaturgos fundamentales del presente chileno. Se trata de Villa, una pieza sencilla en su puesta en escena pero cruda y directa, recuperada 12 años después de su estreno con motivo de los 50 años del golpe militar que derrocó el gobierno de Salvador Allende en 1973.