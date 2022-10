El Festival de Otoño celebra sus 40 años con una ambiciosa mirada sobre la escena internacional

Por último, fruto de la colaboración entre el Festival de Otoño y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, se podrán ver en este espacio de forma gratuita dos creaciones del programa DUELO COLECTIVO Y DUELO PLANETARIO, comisariado por Isabel de Naverán. La primera, el 11 de noviembre, será la proyección de la pieza de danza filmada MONUMENT 0.6: Heterochrony (MONUMENTO 0.6: Heterocronía), de la coreógrafa húngara Eszter Salamon, que culminará con una conversación entre la propia Salamon, Isabel de Naverán, Germán Labrador y Alberto Conejero. Y el 12 y 13 de noviembre se ofrecerá la pieza de danza Unending love, or love dies, on repeat like it’s endless (Amor interminable, o el amor muere, en repetición como si fuera interminable), del coreógrafo polaco-británico Alex Baczyński- Jenkins, cofundador del colectivo Kem, con sede en Varsovia, una comunidad queer antirracista y feminista que explora la coreografía, la performance y el sonido como parte de un ambicioso plan de acción social. En esta obra aborda las relaciones entre el deseo, la danza, la fragmentación, el amor, el duelo y el tiempo.