El documental corto Dial Home de César Martínez Barba destaca las fuertes realidades y los efectos de la deportación

El documental corto Dial Home de César Martínez Barba cuenta una historia de deportados trabajando como agentes telefónicos cuyas llamadas cruzan la frontera de EEUU-México. Este documental de interés social ganó el premio del jurado por mejor documental corto; el premio calificador al Oscar en el Festival Internacional de Cine de San Francisco y se ha presentado en varios festivales de cine incluyendo a Hot Springs Documentary Film Festival, Double Exposure Film Festival, y Camden International Film Festival.

Dentro de la paredes de un call center de Tijuana, un sentido de estar en limbo se difunde. Nostalgias inundan la línea telefónica cuando las llamadas de agentes telefónicos deportados cruzan la frontera de EEUU-México.

Director/Cinematógrafo/Productor/Editor César Martínez Barba se interesa en obras de no-ficción que abarcan acercamientos inventivos y narrativos al cine. Él se inclina hacía historias acercándose a la representación y la relación entre los Estados Unidos y México. Su trabajo editorial ha aparecido en festivales cómo HotDocs, Hamptons International Film Festival, y Big Sky Documentary Film Festival. Su documental ¡Chaporazzi! fue transmitido en la segunda temporada de POV Shorts.

Productora Yadira Rodríguez González Desde 2006 se desempeña como productora audiovisual independiente y a partir de 2008 se integró como docente universitaria en distintas instituciones educativas, públicas y privadas. En 2012 fue acreedora del apoyo PECDA (Programa de Estímulo al Desarrollo Artístico de Baja California), en la categoría Difusión del Patrimonio Cultural con su primer proyecto documental. Ha colaborado con distintas agencias de marketing y compañías digitales dedicadas a la creación de contenido de entretenimiento, en programas televisivos para The Travel Channel y Discovery, así como distintos proyectos documentales producidos en la región.

Oscar Cimota es el protagonista de Dial Home. Después de que lo trajeron a EEUU a los 5 años, en Noviembre del 2011 a la edad de 28 años, Oscar fue deportado, sin la oportunidad de poder estar de luto por la muerte de su bebe recién nacido al día antes de su deportación. El espera poder exponer lo que es la vida después de ser deportado a través de sus cuentas de redes sociales (Tik Tok, YouTube, e Instagram) bajo el nombre «Life After Deportation», igual que inspirar a deportados para no dejar que sus circunstancias no los impedan a perseguir grandes logros.