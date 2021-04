‘El Crimen del Siglo’, un documental sobre la epidemia de opioides en Estados Unidos

Con la ayuda de denunciantes, personas con información privilegiada, documentos recientemente filtrados, entrevistas exclusivas y acceso a las investigaciones, y con aportes de expertos profesionales médicos, periodistas, agente y exagentes gubernamentales, abogados y representantes de ventas farmacéuticas, así como con el revelador testimonio de las víctimas de adicción a los opioides, la exposición de Gibney postula que las compañías farmacéuticas son, de hecho, en gran parte responsables de crear la misma crisis de la que se benefician, por valor de miles de millones de dólares … y cientos de miles de vidas.

La crisis de los opioides ha resultado en un país devastado por la codicia corporativa y traicionado por algunos de sus propios funcionarios electos, tras la promoción agresiva de OxyContin, una droga altamente adictiva del gigante farmacéutico familiar Purdue Pharma. La primera parte del documental se centra en cómo Purdue trabajó en estrecha colaboración con la Administración de Medicamentos y Alimentos para obtener la aprobación de los analgésicos altamente rentables para un uso más amplio, promoviendo su seguridad sin pruebas suficientes y creando una campaña para redefinir el dolor y cómo lo tratamos. Cuando los reguladores del gobierno o los funcionarios del Departamento de Justicia intentaron mitigar las irregularidades, Purdue Pharma y grandes distribuidores de opioides como Cardinal-Health resolverían los casos, manteniendo los detalles en privado y continuando sin cesar. Mientras decenas de miles de personas sucumbían a la adicción a los opioides, las fortunas construidas por el negocio de los opiáceos se convirtieron en el crimen del siglo, y el mercado que OxyContin había abierto allanó el camino para medicamentos recetados aún más letales.

Participan en la Primera Parte de El Crimen del Siglo el autor Patrick Radden Keefe; el especialista en opioides, el Dr. Andrew Kolodny; el ex representante de ventas de Purdue.,Mark Ross; La Dra. Anne Lembke, especialista en adicciones de Stanford; La Dra. Lynn Webster, fundadora de Life Tree Pain Clinic; Roy Bosley, cuya esposa murió de una sobredosis de opioides; el autor y reportero del NY Times, Barry Meier; el médico de atención primaria Dr. Art Van Zee; el ex funcionario del Departamento de Justicia Paul Pelletier; y el Técnico de urgencias Giles Sartin.

La segunda parte de El Crimen del Siglo destaca la comercialización masiva del opioide sintético fentanilo y examina las conexiones entre los fabricantes de medicamentos y la política gubernamental. Mientras esta epidemia silenciosa de Estados Unidos mataba a 40 personas por día, Insys Therapeutics, un advenedizo fabricante de opioides de fentanilo, seguía sobornando a los médicos para que lo prescribieran en exceso. El sorprendente video de retiros de ventas y el material promocional hablan de un profundo cinismo entre los empleados de la empresa y un general desprecio por estas nefastas prácticas corporativas. Un complejo plan para defraudar a las compañías de seguros coexistía con tácticas de marketing fraudulentas mientras los legisladores, a menudo financiados por donaciones de campaña de las grandes farmacéuticas, trabajaban para socavar la aplicación de la ley y hacían la vista gorda ante las implicaciones de un complejo sistema que entrega miles de millones de opioides en pastillas en todo el país.

Entretejiendo historias de tragedias personales de los técnicos de atención primaria, supervivientes y familiares de víctimas de opioides con la cronología de la codicia corporativa y la malversación, la segunda parte de El Crimen del Siglo incluye testimonios del ex agente de la DEA Joe Rannazzisi; el ex abogado de la DEA Jonathan Novak; Los reporteros del Washington Post Sari Horwitz, Scott Higham y Lenny Bernstein; los Fiscales Federales Auxiliares para Massachusetts David Lazarus, Nathaniel Yeager y Fred Wyshak; El agente especial de Investigaciones de Seguridad Nacional, Ed Byrne; el Agente residente a cargo de la Oficina de Lubbock, DEA Will Kimbell; el ex Vice Presidente de Ventas en Insys, Alec Burlakoff; el ex gerente regional de ventas de Insys, Sunrise Lee; y el traficante de fentanilo Caleb Lanier. Entrelazadas, las historias que cuentan los personajes crean una narrativa mucho más amplia e impactante de corrupción.