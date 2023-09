El coreógrafo canario Richard Mascherin profundiza en la idea de caída física y emocional en su nueva propuesta

Canal Baila estrena flamenco y danza contemporánea en su programación semanal en Teatros del Canal con He aquí un acto romántico del coreógrafo canario Richard Mascherin y Alter ego de Patricia Guerrero y Alfonso Losa. Son dos de los diez estrenos programados entre el 2 de septiembre y el 22 de octubre en esta muestra de creadores y compañías profesionales que han realizado una residencia artística de creación en el Centro Coreográfico Canal durante la temporada pasada. La Sala Negra exhibirá hoy y mañana He aquí un acto romántico, en el que Richard Mascherin indaga en la idea del amor romántico a través de tres personajes interpretados por Lucía Montes, Javier Mario Salcedo y el propio Mascherin. La pieza es una reacción al bombardeo actual de estímulos y a la acumulación imparable de objetos que consuelan, dañan y anulan. El artista canario ha basado su creación en la idea de caída (física y emocionalmente) desde 2015. «Quería analizar lo posterior a una caída física, a una caída emocional -explica sobre su nuevo montaje-. Me interesaba también la secuela y el impacto que tiene un accidente y las consecuencias físicas del amor romántico: lo tóxico en el cuerpo víctima y en el cuerpo violento». ¿Qué acaba y qué comienza con un accidente? ¿Qué duele más, un golpe o un beso en los labios? ¿Es odiar otra forma de amar? ¿Quieres que me entregue a ti? ¿Me querrías si no te necesitara? ¿Puedo caer contigo? ¿Qué es un acto romántico? «Aquí la entrega tiene dos caras. Por un lado, pone en peligro; por el otro, pone en valor, fortalece, vivifica. Al fin y al cabo, uno no puede levantarse del suelo antes de haber caído en él. He aquí la declaración de algo indomable. He aquí una resistencia heroica. He aquí un acto romántico». Mascherin ha pasado por trabajos escénicos con compañías como Sharon Fridman y La Veronal y actualmente dirige su proyecto, que se ramifica en diferentes formas y propuestas escénicas a través de la danza, la performance, el vídeo y la fotografía. Entre sus propuestas escénicas figuran Caer, caer, caer, Vacío espiritual o Cae conmigo, y audiovisuales como He aquí un cuerpo que cae o Cae.