‘El Buen Patrón’, de Fernando León de Aranoa, seleccionada para representar a España en los Oscar

“EL BUEN PATRÓN”, la película escrita y dirigida por Fernando León de Aranoa, producida por él mismo y Jaume Roures, ha sido seleccionada para representar a España en la 94ª Edición de los Premios Oscar® en la categoría de Mejor Película Internacional, según acaba de anunciar la Academia de Cine.

Básculas Blanco, una empresa de producción de balanzas industriales en una ciudad de provincias, aguarda la visita de una comisión de la que depende la obtención de un premio local a la Excelencia Empresarial: las cosas deben ser perfectas para ese momento. Sin embargo, todo parece confabularse en contra. En el poco tiempo del que dispone, Blanco (Bardem) intenta devolver a su empresa el equilibrio perdido: trata de resolver los problemas de sus empleados, cruzando para ello todas las líneas imaginables.

Producida por REPOSADO P.C. y THE MEDIAPRO STUDIO con la participación de RTVE, TV3 y ORANGE, la película supone el reencuentro 19 años después del equipo que hizo posible “Los lunes al sol”, película que también fue seleccionada por la Academia para representar a España en los Oscar® y que fue galardonada con la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián de 2002 y con 5 Premios Goya, incluyendo Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actor para Bardem.

Fernando León de Aranoa: “Estoy muy contento con la selección y muy agradecido a la Academia, a la profesión, por su apoyo.

Es una alegría y un orgullo para todos los que hemos hecho El buen patrón poder representar a nuestra cinematografía en los premios Oscar.

No tengo duda de que lo que cuenta, y cómo lo cuenta trasciende nuestras fronteras y va a ser entendido y celebrado allí donde se proyecte la película, como ha sucedido ya en los festivales internacionales en los que se ha mostrado.

Quiero celebrar el buen momento que vive el cine español y la calidad del trabajo de Pedro y Marcel, el que haya tantas buenas películas hechas aquí en las pantallas”.

“Cuando hacemos películas no lo hacemos pensando en los premios, sino en rodearnos del mejor talento para contar buenas historias que lleguen a la gente. En “El buen patrón” no podíamos contar con mejores compañeros de viaje para conseguirlo. Esperamos que la película guste al público, pero además los académicos y académicas han decidido que es la mejor película para representar al cine español en los premios más importantes de la industria del cine. No podemos estar más contentos y felices” ha comentado Jaume Roures, productor del filme y Co-Presidente de The Mediapro Studio.

Protagonizada por Javier Bardem en el papel del dueño de una empresa familiar, la película cuenta con un extenso reparto en el que destacan nombres como Manolo Solo, Almudena Amor, Óscar de la Fuente, Sonia Almarcha, Fernando Albizu, Tarik Rmili, Rafa Castejón, Celso Bugallo, Martín Páez y Yael Belicha.

Esta feroz y divertida sátira tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, y se estrenará en los cines el 15 DE OCTUBRE , distribuida por TRIPICTURES.

“EL BUEN PATRÓN” es la décima película como director de Fernando León de Aranoa y la quinta que produce junto con su compañía Reposado P.C. y The Mediapro Studio tras “Princesas” (2005) (3 premios Goya, incluyendo Mejor Actriz para Candela Peña), “Amador” (2010), el documental “Política, Manual de Instrucciones” (2016) y “Un día perfecto” (2015), protagonizada por Benicio Del Toro y Tim Robbins, ganadora de un Premio Goya al Mejor Guion Adaptado para León de Aranoa. También es su tercera colaboración junto a Javier Bardem tras “Los lunes al sol” y “Loving Pablo” (Sección Oficial Venecia 2017).