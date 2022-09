El artista ecuatoriano Felipe Jácome expone por primera vez en España su proyecto fotográfico ´Caminantes´

El artista y fotógrafo ecuatoriano Felipe Jácome presenta por primera vez en España su proyecto ´Caminantes´. La exposición tendrá lugar desde el 21 de septiembre hasta el 2 de octubre en Galería Nueva (Doctor Fourquet 10, Madrid).

El proyecto, que se encuentra de gira europea, llegará a Madrid, con el apoyo de la Embajada de Ecuador en España, directamente de París, donde se ha expuesto en Paris Photo 2019, para regresar nuevamente a la capital francesa en noviembre, a las salas de la Embajada de Ecuador.

Documentar el éxodo

‘Caminantes´ es un proyecto que surge de la experiencia de Felipe Jácome en Venezuela como fotógrafo. En 2018, el fotógrafo estaba documentando la llegada de los migrantes venezolanos a Ecuador, cuando una niña le entregó un billete de 100 bolívares doblado como un corazón de origami. Enterder que una niña jugaba con un billete porque ya no tiene valor le hizo plantearse una serie de preguntas: ¿qué ha pasado para que ese dinero pierda su valor? y, más importante, ¿cuáles son las consecuencias que eso tiene sobre la vida de las personas? Esta figura de origami se volvió una pista para comenzar a comprender la causa y la magnitud de la crisis: el dinero en Venezuela ya no vale nada y la gente ya no puede subsistir.

Meses después, Jácome emprendió el camino con un grupo de venezolanos que abandonaban su país para documentar su éxodo. En el camino, el artista encontró a miles de personas caminando a lo largo de la carretera; sus caras, llenas de pena, nostalgia y miedo ante la incertidumbre de sus vida. En los montes y pueblos que atraviesan, estas personas son conocidas como ¨los caminantes¨, de ahí el nombre de la serie.

Las caras de los próceres de la patria sobre los billetes —Bolívar, Miranda, Guaicaipuro, Cáceres de Arismendi— que alguna vez fueron los símbolos de la prosperidad venezolana, ahora parecen ser testigos de una generación expulsada de su país por el hambre y la desesperanza. De igual manera, la flora y fauna en el reverso de los billetes ahora parecen representar una tierra abandonada por su gente.

En esta serie, las imágenes de los migrantes venezolanos son transferidas sobre billetes de bolívares ya sin ningún valor utilizando un proceso de revelado de haluro de plata. Cada billete se pega sobre paneles y se sellan con barniz. La plancha de billetes después recibe varias capas de haluro de plata.

La elaboración de cada obra tarda entre 2 y 3 días. Una vez que la emulsión está seca, se transfiere las fotografías utilizando negativos gigantes como hojas de contacto. Después se revelan químicamente las fotos sobre los billetes en un cuarto oscuro.

Felipe Jácome es un fotógrafo nacido en Ecuador. Tras finalizar sus estudios en la London School of Economics, su trabajo se ha centrado en temas de movilidad y derechos humanos.

En 2010, ganó el Concurso de Jóvenes Reporteros del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Sus fotografías han aparecido en publicaciones como National Geographic, The Washington Post, Foreign Policy Magazine, The Guardian, Vice Magazine y CNN.

El trabajo de Jácome ha sido expuesto en Londres, Ginebra, Ámsterdam, Quito, La Paz y Washington DC. En 2019, fue seleccionado por World Press Photo para el Premio al Talento Global 6×6 para América del Sur.