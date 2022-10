El actor español Gustavo Rojo debuta en el off Broadway Neoyorquino

Gustavo Rojo es un actor español conocido por participar en series de televisión emblemáticas de la parrilla española como Cuéntame cómo pasó, Centro Médico y Servir y Proteger. También le podéis haber visto en la serie Apaches, emitida mundialmente en Netflix, o en la aclamada película noruego-irlandesa Sonja: The White Shawn. Sobre las tablas tiene una larga trayectoria, destacando Tabú y Barcelona 92, con varias temporadas y excelente crítica. Actualmente, este actor, periodista y comunicador audiovisual se encuentra en New York, donde reside desde hace ocho meses «trabajando por el sueñito», como él mismo dice. Y parece que en ello está, seis meses después de su llegada a la Gran Manzana (el pasado 29 de julio) debuta en el Off-Brodway Neoyorquino con la ópera prima Nylon.

De Madrid a New York, ¿en qué momento decides emprender esta aventura?

Supongo que en el momento en el que mi vida deja de ilusionarme en España. Tenía trabajo, estabilidad, proyectos en camino, pero no era verdaderamente feliz, algo me faltaba. A este sentimiento de estancamiento se sumó que terminé la relación profesional con mi representante y entonces todo se cristalizó: New York apareció al final del túnel.

¿Uno de esos momentos de ruptura con la vida?

Sí. Lloré, maldije, lloré, me plantee si esto era para mí, lloré de nuevo y finalmente hablé con mi hermana, una crack, Paula Rojo. Me hizo un dibujo de un laberinto y me dijo: «Gus, a lo mejor has andado este camino y desde hace algún tiempo tienes un muro delante. Tu intentas saltarlo, derribarlo con todas tus fuerzas, pero es un muro y no lo vas a mover… A lo mejor ha llegado el momento de dar media vuelta y escoger un camino diferente». Y entonces apareció New York.

Pero una cosa es que aparezca New York en una conversación y otra muy diferente es irse a vivir a New York.

Para mí fue la misma. Desde que se encendió la chispa, el fuego no ha dejado de crecer. Lo vi claro, una señal muy nítida, y hacía mucho tiempo que no sentía una atracción así. Me volví a enamorar.

¿Y sigues enamorado?

Cada día más. Porque cada día es una nueva aventura. Lo maravilloso de New York es que existen mil posibilidades diferentes a cada paso que das. Es una ciudad llena de energía, y extremos reales. Tienes tormentas de nieve gélida y calores asfixiantemente húmedos. Tienes gente muriéndose literalmente en la calle y personas con un despliegue de carisma impresionante. Lo llaman jungla por lo salvaje y poderoso de su cara y de su cruz. Y a mí este campo de juegos me encanta.

Dejaste España con proyectos en marcha, con proyectos en camino y con una trayectoria significativa en teatro, cine y televisión. ¿Venías con algún proyecto asegurado?

No. No conocía a nadie de la industria, vine con dos maletas y muchas ganas. Pero cuando te vas, tu gente te pasa el contacto de algún amigo que tienen por aquí, tú te reúnes con ellos y ellos a su vez te dan otros contactos. Desde que llegué no he dejado de moverme y gracias a ello he conocido a gente maravillosa, he disfrutado en lugares espectaculares y he vivido aventuras personal y profesionalmente inolvidables. En lo relativo a lo profesional, hace unos meses debuté en Off Broadway con la ópera prima Nylon, en Repertorio Español. ¡Fue genial! Es un teatro con mucha historia y verdaderamente reconocido, se podría decir que es el epicentro del teatro hispano y latinoamericano en New York. Entre otros, por allí han pasado Lin Manuel Miranda y John Leguizamo.

Interpretaste al protagonista de la serie Apaches, lanzada en Netflix a nivel mundial y posteriormente en Antena 3, compartiendo el mismo personaje con Alberto Ammann en distintas líneas temporales. ¿Cómo fue la experiencia?

Pues te puedes imaginar. El equipo de Apaches tenía varios premios Goya, proyectos grandes a nivel internacional y muchos años de experiencia. Allí trabajó lo mejor de lo mejor. ¡Y yo tuve la suerte de trabajar con ellos!

También has participado en series de Televisión Española como Cuéntame cómo pasó, Centro Médico y Servir y Proteger. Distintos formatos, ¿qué te gusta más, trabajar en series semanales o en series diarias?

Es un trabajo muy diferente. Obviamente, el tiempo que tienes para sacar adelante el capítulo es la principal diferencia. Cuéntame cómo pasó es posiblemente la serie más importante de la historia de la Televisión Española, por lo que se toman mucho tiempo para conseguir un producto impecable, y como actor sabes que tu trabajo también estará muy cuidado.