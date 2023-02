Ekaswan debuta con «Algo has aprendido»

«Algo has aprendido» relata sobre un ritmo de Johnny Trouble Music algunos de los pasos del rapero sanbernardino en su formación como persona y artista, complementando la narrativa con el audiovisual dirigido por Matías Ortiz grabado en la Villa Madrid Osorio. «Estoy muy contento con el resultado. Curiosamente todo el proceso me hacía volver a años anteriores sin quererlo. A Johnny Trouble lo conozco desde que rapeaba en el liceo con mi piño, mientras que Matías Ortiz era un compañero de la básica que justamente me vio cantando las canciones de Vico C en el colegio. Cuando asumí que este proyecto era un flashback, no lo pensé dos veces e invité a la grabación a varios de mis amigos de antaño, con quienes descubrí esta movida. También a familiares, vecinos y a los niños del barrio para vivir una jornada como en los viejos tiempos, compartiendo momentos de risa y una pichanga como en aquel entonces.» Además de la composición del ritmo, Johnny Trouble se encarga de la producción del single, el cual cuenta con la colaboración de Dj Ropo en los scratches y la experta masterización de Arb en Texastudio, logrando una pieza de calidad y sonoridad muy propia de la distintiva escuela del rap chileno, donde Ekaswan fluye versátilmente en distintos tiempos y flows, demostrando la experiencia y manejo de su rapeo en el escenario cotidiano del transporte publico. El vídeo clip de Matías Ortiz tiene la asistencia de Jeremy Ortiz y Vicente Quispe en la producción, definiendo un resultado prolijo y fiel a la idea original del rapero. «Algo has aprendido» está disponible en todas las plataformas digitales. A pesar de ser un debut, su versión audiovisual ha despertado orgánicamente altas expectativas y reproducciones a días de su estreno. Éste es el primero de una serie de singles con el que Ekaswan seguirá el recorrido hacia su álbum, invitando desde ya a la audiencia a que, si les resuena su propuesta, le acompañen en este camino a través de sus distintas redes, así como en vivo en el tren que conecta San Bernardo con el centro de Santiago.