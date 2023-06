Edward Burtynsky presenta su trabajo African Studies, en CentroCentro

El próximo 9 de junio abre al público en CentroCentro, espacio del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, la exposición African Studies, del fotógrafo canadiense Edward Burtynsky, dentro de la vigesimosexta edición del festival PHotoESPAÑA y con el patrocinio de ACCIONA.

Comisariada por el propio fotógrafo, la exposición reúne, por primera vez en un espacio público, una selección de 22 fotografías del proyecto African Studies, un extenso conjunto de obras creadas entre 2015 y 2019, centradas en el África subsahariana –Kenia, Nigeria, Etiopía, Ghana, Senegal, Sudáfrica, Botsuana, Namibia, Madagascar y Tanzania–, con las que Burtynsky reflexiona sobre paisajes sometidos a una rápida expansión industrial y productiva.

Sus imágenes presentan entornos moldeados por diversos procesos de extracción de recursos, desde las artesanales minas de zafiro de Madagascar y las salinas de Senegal hasta los «paisajes residuales» de la extracción industrial mecanizada. Junto a paisajes industrializados, el artista ofrece también imágenes del prístino entorno natural como recordatorio de su fragilidad y finitud, como la rica topografía escultórica de las montañas Tsaus, en Namibia; o el inalterado ecosistema del lago Logipi, en el valle del Rift (Kenia).

Con este proyecto, el autor busca concienciar a la sociedad sobre el elevado coste que supone el crecimiento de nuestra civilización sin tener en cuenta prácticas sostenibles y sobre la necesidad de poner en marcha iniciativas gubernamentales organizadas a escala mundial, para proteger a las generaciones presentes y futuras de lo que está a punto de perderse para siempre.

Las obras de Burtynsky, fotografiadas en su mayoría desde perspectivas aéreas, a menudo muestran un aspecto frontal aplanado que transforma la imagen en campos de color de soberbia gradación o rotundas composiciones reticulares que recuerdan a la abstracción modernista. Presentadas a gran escala y con un irresistible nivel de detalle, sus superficies pictóricas y rasgos gestuales permiten entrever la confluencia de diseños naturales e infraestructuras humanas. La perpetua búsqueda de la abstracción en el paisaje por parte de Burtynsky alcanza un delicado equilibrio entre forma y contenido. Él describe este enfoque dualista como «mantener dos puertas abiertas» para que el espectador se adentre en la obra, indagando un tema muy amplio y, al mismo tiempo, explorando la imagen como forma de expresión sensorial intuitiva.

African Studies se encuentra disponible en formato libro, publicado por Steidl en el otoño de 2022.

ACCIONA y PHotoESPAÑA colaboran desde 2017 para mostrar de manera artística algunos de los principales retos a los que se enfrenta nuestra sociedad, como el cambio climático. Entre otros proyectos conjuntos se encuentran la exposición Sebastião Salgado y las Colecciones Reales. Encuentros en torno a la fotografía de paisaje, en 2022, Somos Agua de Isabel Muñoz, en 2021, en el museo Lázaro Galdiano o la exposición fotográfica y audiovisual S.M.A.R.T en 2019. En 2020 ambas entidades colaboraron en el concurso #PHEdesdemibalcón, que visibilizaba la naturaleza surgiendo en los entornos urbanos vacíos por la irrupción del COVID19.

La vigesimosexta edición del Festival ha querido reconocer la trayectoria de Edward Burtynsky con el Premio PHotoESPAÑA 2023, máximo galardón del Festival. En esta ocasión, PHotoESPAÑA no solo reconoce la trayectoria del fotógrafo canadiense, sino sobre todo su compromiso con cuestiones como el medio ambiente y el desarrollo sostenible. Una constante que le ha acompañado a lo largo de toda su carrera y sobre las que el autor ya ponía el foco mucho antes de que se convirtieran en temas de actualidad y pasaran a formar parte de las agendas de los gobiernos.

Edward Burtynsky es considerado uno de los fotógrafos contemporáneos más destacados del mundo. Sus extraordinarias representaciones fotográficas de paisajes industriales globales representan más de 40 años de su dedicación a dar testimonio del impacto del ser humano en el planeta. Las fotografías de Burtynsky forman parte de las colecciones de más de 80 museos en todo el mundo, entre otros, National Gallery de Canada en Ottawa; Museum of Modern Art, Metropolitan Museum of Art y Guggenheim Museum en Nueva York; Tate Modern en Londres, Los Angeles County Museum of Art en California o el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

Entre las distinciones de Burtynsky se incluyen el Premio TED inaugural en 2005, que compartió con Bono y Robert Fischell; los Premios del Gobernador General en Artes Visuales y Medios de Comunicación; el Premio Outreach en los Rencontres d’Arles; el Premio Roloff Beny Book; y el Premio Photo London Master of Photography 2018. En 2019 recibió el Premio Arts &Letters en el Maple Leaf Ball anual de la Asociación Canadiense de Nueva York y el Premio Lucie 2019 al Logro en Fotografía Documental. En 2020 se le concedió la Beca Honoraria de la Royal Photographic Society y en 2022 recibió el Premio a la Contribución Sobresaliente a la Fotografía de la Organización Mundial de la Fotografía. Recientemente ha sido incluido en el Salón Internacional de la Fama de la Fotografía y en 2022 ha recibido el premio Pollution Probe Award.

Burtynsky también fue una figura clave en la producción de la galardonada trilogía documental Manufactured Landscapes (dirigida por Jennifer Baichwal, 2006), Watermark (dirigida por Baichwal y Burtynsky, 2013) y ANTHROPOCENE: The Human Epoch (dirigida por Baichwal, Nicholas de Pencier y Burtynsky, 2018). Las tres películas siguen proyectándose en festivales de todo el mundo. Burtynsky es actualmente titular de ocho doctorados honoris causa.