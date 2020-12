Documenta Madrid presenta su edición 17º, que traspasa fronteras y muestra una visión humanista del cine

Documenta Madrid, el Festival Internacional de Cine impulsado por el Ayuntamiento a través del Área de Cultura, Turismo y Deporte, ha presentado esta mañana en la Sala Azcona de Cineteca la programación completa de su 17ª edición, que tendrá lugar entre el 9 y el 13 de diciembre en Cineteca Madrid, Museo Reina Sofía, Filmoteca Española y Nave 0 de Matadero Madrid, y hasta el 20 diciembre, por primera vez en la historia del festival, en la plataforma de VOD Filmin.

Gonzalo de Pedro, director artístico de Cineteca Madrid, ha señalado en la rueda de prensa que “la idea de contribuir, a través del cine, a hacer del mundo un lugar mejor, ha estado muy presente en la construcción de esta edición y también en el empeño en no dejar pasar 2020 sin que se celebrara el festival. Tanto los comisarios invitados como el equipo del festival y de las sedes colaboradoras han trabajado para adaptar el festival a estas circunstancias tan insólitas movidos por el convencimiento de que el cine, ya sea en sala o a través de internet, es ante todo un lugar de encuentro”.

Por su parte, los comisarios artísticos invitados de esta edición, Cecilia Barrionuevo -directora artística del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata-, y James Lattimer -programador de Berlinale Forum- han declarado que “desde el comienzo del proceso, nuestro objetivo con Documenta Madrid 2020 fue siempre ofrecer un escaparate de todo lo que puede ser el cine, independientemente de su duración, formatos, modos o códigos culturales, así como la capacidad de superar las fronteras que dividían tradicionalmente las formas documentales, ensayísticas, experimentales y de ficción. Documenta Madrid ya no es solo un festival de cine documental, sino un festival para celebrar y defender el cine”.

Además, los comisarios han celebrado “la posibilidad de que una parte considerable del programa de Documenta esté disponible en toda España gracias a la colaboración con Filmin, y amplíe la posibilidad de formar parte del mismo a quienes se encuentran fuera de Madrid y han venido acompañando al Festival a lo largo de estos años”.

48 títulos competirán en la Sección Oficial

La tensión entre autobiografía y autoficción, los mundos nuevos o imposibles, los ensayos políticos, las ficciones en torno a personas o experiencias reales, o la teoría filmada son algunos temas presentes en las 98 películas de esta edición, procedentes de 21 países. Una edición interdisciplinar que muestra una visión compleja y humanista del mundo y que traspasa las fronteras de los géneros cinematográficos, al ampliar su programación más allá del cine documental, y también las físicas, al celebrarse por primera vez, en la plataforma de VOD Filmin.

La Competición Internacional, que podrá verse tanto en Cineteca Madrid como online gracias a Filmin, arranca con 16 títulos entre los que se encuentran los esperados ‘Anunciaron tormenta’ de Javier Fernández Vázquez, presentado en la sección Forum de la pasada Berlinale, o ‘Correspondencia’, documental dirigido por Dominga Sotomayor y Carla Simón, ganadora del Goya a Mejor dirección novel en 2017 por ‘Verano 1993’. A estas películas se suman ‘Mi piel, luminosa’ de Nicolás Pereda junto a Gabino Rodríguez, ‘The Last City’ de Heinz Emigholz, ‘A Shape of Things to Come’ de Lisa Malloy y JP Sniadecki o ‘Subject To Review’ de Theo Anthony. También competirán en esta Sección películas galardonadas en prestigiosos festivales internacionales como ‘Playback. Ensayo de una despedida’, de Agustina Comedí, mejor cortometraje en el Festival Mar de Plata, ‘Sahara Street’ de Hassen Ferhani, galardonada en el Festival de Locarno, ‘Communicating Vessels’, de Maider Fortuné y Annie Macdonell, premio al mejor cortometraje en el Festival de Rotterdam, ‘This is Not a Burial, It´s a Resurrection’, de Lemohang Jeremiah Mosese, galardonado en Sundance, o ‘Tendre’, de Isabel Pagliai, premiado en Indie Lisboa.

La Competición Nacional, cuyas proyecciones tendrán lugar únicamente en formato presencial en Cineteca cuenta este año con 16 títulos entre los que están ‘A media voz’, de Heidi Hassan y Patricia Pérez, premio a Mejor dirección en el pasado Festival de Málaga, ‘Meihõdõ’ de Jorge Suárez-Quiñones Rivas, ‘La sangre es blanca’, de Oscar Vincentelli, ‘Gorría (Rojo)’ de Maddi Barber; o ‘Notas sobre a habitabilidade en A Barca’ del colectivo Cinema Semente. Además, en línea con la porosidad y apertura de la programación, se incluyen películas a medio camino entre el arte y el cine, como ‘Ojos / Ojos /Ojos / Ojos’ de Albert García-Alzórriz, o ‘Agiña’, de la artista María Sánchez.

Este año la Competición Internacional Fugas se podrá ver exclusivamente en Filmin e incluirá títulos como ‘FREM’ de Viera Čákanyová, ‘Responsabilidad empresarial’ de Jonathan Perel, ‘Come Coyote’ de Dani Leventhal ReStack y Sheilah ReStack, ‘Irmandade’, de Helena Girón y Samuel M. Delgado, y los estrenos en España de ‘Look Then Below’ de Ben Rivers, ‘Heliconia’ de Paula Rodríguez Polanco o ‘Explaining the Law to Kwame’ del artista israelí Roee Rosen.

Pases especiales y retrospectivas

El 9 de diciembre Documenta Madrid se inaugurará con el estreno en España de ‘Hopper/Welles’, una conversación perdida entre estos dos mitos del cine dirigida y rodada por Welles en 1970. Clausurará el festival el domingo 13 de diciembre el estreno mundial de ‘Love with Obstacles’, la nueva película de Dora García, una biografía murmurada de la escritora, diplomática y activista Alexandra Kollontai.

El festival dedicará dos grandes retrospectivas a las obras cinematográficas de Robert Frank y Narcisa Hirsch. Filmoteca Española acogerá el ciclo dedicado a uno de los grandes fotógrafos del siglo XX y proyectará por primera vez en España, con el apoyo de la Embajada de Suiza para España y Andorra, su obra completa de cine y vídeo incluyendo la controvertida ‘Cocksucker Blues’, película centrada en una gira de los Rolling Stones que la propia banda auto-censuró en su día y que autoriza para ser vista de forma excepcional.

La cineasta y artista argentina/alemana Narcisa Hirsch protagoniza la retrospectiva del Museo Reina Sofía, que proyectará 15 títulos esenciales de su obra fílmica: registros filmados de sus performances y happenings, sus trabajos en la Patagonia y las obras más experimentales y sensoriales.

El festival acogerá los estrenos en España de películas como ‘Her Socialist Smile’ retrato de Hellen Keller, primera escritora sorda ciega en graduarse en la universidad, de John Gianvito; ‘The Works and Days (of Tayoko Shiojiri in the Shiotani Basin)’, una película/evento de ocho horas de duración premiada en la pasada Berlinale; o la proyección especial de ‘El Tango del Viudo’ (Raúl Ruiz y Valeria Sarmiento), inacabada primera película de Raúl Ruiz culminada ahora gracias a su viuda, la cineasta Valeria Sarmiento. Además, en el marco del programa ‘Profundidad de campo’, la sala 0 de Matadero Madrid acoge la exposición del cineasta y artista visual Eric Baudelaire en la que se pueden verse por primera vez en Madrid, gracias al apoyo del Institut Français Madrid, trabajos como ‘The Glove’, ‘Walked the Way Home’ o ‘Un film dramatique’.

Programa formativo

El festival continuará un año más con su labor formativa y educativa a través de una serie de charlas online que se distribuirán a través de su canal de YouTube. Entre los participantes se encuentran Dora García Federico Windhausen, Narcisa Hirsch o Eric Baudelaire, entre otros.

Documenta Madrid contará con un jurado de prestigio internacional. Eva Sangiorgi, directora artística del prestigioso festival Viennale (Austria), la fotógrafa y cineasta franco-armenia Valérie Massadian, y el multipremiado cineasta y artista español Lois Patiño serán los tres miembros del jurado de la competición internacional. El jurado de la competición nacional estará formado por el cineasta colombiano Camilo Restrepo, la directora de Contenido en MUBI Chiara Marañón y la directora del festival Zinebi Vanesa Fernández. El jurado de la Competición Internacional Fugas estará formado por Haden Guest, director del Harvard Film Archive, Dora García, artista y cineasta, y Raúl Camargo, director del Festival Internacional de Cine de Valdivia (Chile).