Documenta Madrid dedicará una retrospectiva a la obra cinematográfica de Robert Frank

Robert Frank, uno de los grandes fotógrafos del siglo XX, protagonizará un ciclo retrospectivo en Filmoteca Española, una de las sedes de este año de Documenta Madrid, el Festival Internacional de Cine impulsado por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Madrid. Una completa retrospectiva, coorganizada por Documenta Madrid y Filmoteca Española con el apoyo de la Embajada de Suiza, que presentará por primera vez en España la obra completa de cine y vídeo de Robert Frank y celebrará la parte cinematográfica del creador suizo-estadounidense menos de un año después de su muerte a los 94 años.

Un total de 26 títulos dirigidos por Frank podrán verse en exclusiva en el Cine Doré de Madrid del 10 al 23 de diciembre en nueve sesiones únicas. ‘Candy Mountain’, el drama musical con Joe Strummer y Tom Waits, inaugurará el ciclo el próximo 10 de diciembre a las 21.30h. La retrospectiva supone una oportunidad única de descubrir al público de sala del festival el lado más desconocido de la transnacional y transfronteriza obra del artista, que sigue siendo tan vital hoy como lo fue durante su larga y celebrada carrera.

Robert Frank (Zúrich, Suiza, 1924 – Inverness, Canadá, 2019) fue uno de los fotógrafos más conocidos y aclamados del mundo . Sin embargo, también fue cineasta, faceta artística no tan conocida por el público. A partir de 1959, y después del reconocimiento global obtenido con su libro ‘Los americanos’, dejó en suspenso su trabajo como fotógrafo para centrarse en el cine y rodar junto a Alfred Leslie ‘Pull my daisy’, un cortometraje experimental.

A menudo eclipsado por su propio trabajo como fotógrafo, la obra presentada en Documenta Madrid le hizo ganar cada vez más reputación internacional, lo cual le valió para posicionarse como “uno de los cineastas independientes estadounidenses más importantes e influyentes del último medio siglo” según el New York Times. Las más de 25 películas que Robert Frank rodó a lo largo de 50 años de carrera, hasta su muerte en septiembre de 2019, se caracterizan por una cualidad innovadora que desafía continuamente cualquier tipo de categorización fácil, moviéndose así entre la ficción, el documental y el ensayo en una época en la que tal desdén por saltarse los límites no era la norma establecida. Es por eso que muchos de sus títulos se consideran obras seminales en el ámbito del cine independiente y documental internacional.

“Una decisión: dejo mi Leica en el armario. Ya basta de acechar, perseguir, a veces captar la esencia del blanco y negro, el conocimiento de dónde está Dios. Hago películas. Ahora hablo con las personas que se mueven en mi visor. No es simple y no tiene mucho éxito”, declaró en su momento el propio Robert Frank sobre su cambio de la fotografía al cine.

El ciclo proyectará estos 26 largometrajes y cortometrajes dirigidos por Robert Frank: ‘Pull My Daisy’, Candy Mountain’, ‘Me and My Brother’, ‘This Song for Jack’, ‘Conversations in Vermont’, ‘About Me: A Musical’, ‘Life Dances On’, ‘Last Supper’, ‘I Remember’, ‘C’est vrai’, ‘Fernando’, ‘Harry Smith at the Breslin Hotel 1984’, ‘Paper Route’, ‘Home Improvements’, ‘Tunnel’, ‘Flamingo’, ‘True Story’, ‘Hunter’, ‘Sanyu’, ‘The Present’, ‘The Sin of Jesus’, ‘O. K. End Here’, ‘Life-raft Earth’ y ‘Keep Busy’, ‘Energy and How to Get it), además de un título sorpresa que el festival desvelará próximamente.

Trabajos en la retrospectiva

La obra de Robert Frank estuvo muy influenciada por fenómenos (contra) culturales estadounidenses como el movimiento literario de la Generación Beat (como vemos en ‘This song for Jack’ o ‘Harry Smith at the Breslin Hotel 1984’), de quienes heredó su autorreflexión inquisitiva; o las protestas contra la superpoblación (‘Life-raft Earth), la búsqueda de energía limpia (‘Energy and how to get it’). En un momento en que Estados Unidos está nuevamente dividido por las protestas, ver estas urgentes cápsulas del tiempo de tensiones y agitaciones pasadas resulta casi profético.

El otro hilo conductor de su obra es la autobiografía, ya que Frank volvió su lente hacia él y su familia una y otra vez con películas en forma de autorretratos más tradicionales (‘Conversations in Vermont’, ‘Life dances on’, ‘Home improvements, ‘The present’, ‘Flamingo’, ‘True story’) o experimentos lúdicos con puestas en escena (‘About me: A musical’, ‘C’est vrai’, ‘I remember’). Su vida se reflejó muy a menudo en su cine, por lo que no es de extrañar que sus propios vagabundeos también encuentren su camino en su trabajo, pues sus películas con frecuencia dejaban atrás su hogar en EE. UU. para investigar Nueva Escocia (‘Keep busy’), París y Taipei (‘Sanyu’), La región del Ruhr de Alemania (‘Hunter’) y su país natal, Suiza (‘Tunnel’, ‘Fernando’).

Documenta Madrid se celebrará entre el 9 y el 20 de diciembre de 2020 en diferentes espacios culturales de la ciudad como Cineteca Madrid, sede principal del festival; Matadero Madrid, Filmoteca Española y Museo Reina Sofía. Como novedad en esta edición, proyectará parte de su programación en la plataforma de VOD Filmin. El grueso de las proyecciones en sala tendrá lugar del 9 al 13 de diciembre; la programación en Filmin, donde también se ofrecerán contenidos exclusivos, disponible hasta el día 20; mientras que las proyecciones en Filmoteca Española se extenderán hasta el día 23. Como novedad en esta edición, el Festival cuenta por primera vez con dos comisarios artísticos invitados: Cecilia Barrionuevo -directora artística del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata-, y James Lattimer -programador de Berlinale Forum-.