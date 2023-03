Diva cierra a partir de mañana el homenaje de Teatros del Canal a los 60 años de Albert Boadella en la escena

Teatros del Canal clausura el homenaje que rinde al director y dramaturgo Alberto Boadella por sus 60 años de dedicación al teatro con la reposición de Diva, que se estrenó en este mismo escenario en 2021. La obra se representará en la Sala Verde a partir de mañana miércoles y hasta el 12 de marzo. En Diva Boadella recorre los años finales de la vida de la soprano griega María Callas. Además, hoy martes, el creador catalán mantendrá el tercero de los encuentros en torno a su carrera y a su forma de entender el arte escénico. Boadella charlará en la Sala Verde (20.00 horas) con Yayo Cáceres, director de la compañía Ron Lalá, sobre la fusión que ha llevado a cabo el director de Ubu President en la última parte de su trayectoria entre el teatro y la música.

Para el montaje de Diva, el fundador de la compañía Joglars contó con dos intérpretes habituales en su teatro posterior a Joglars: la soprano y actriz María Rey-Joly y el tenor Antoni Comas, que han intervenido, además, en Amadeu, El pimiento Verdi, Don Carlo, El pintor y ¿Y si nos enamoramos de Scarpia?.

Rey-Joly asume el papel de una Callas en el ocaso de su vida. Reside en París alejada de todo. Su voz ya no tiene nada que ver con lo que fue. La crítica se ha cebado con ella en sus últimas apariciones y no ha vuelto a cantar en público. Ha muerto Onassis, el armador griego con el que tuvo una tormentosa relación. La realidad de su decadencia le hace vivir un mundo de recuerdos, tal y como lo imagina Boadella. Desdeña el presente mientras fuerza a su repetidor para que la acompañe en un imaginario repertorio que ya no podrá realizar.

También lo utiliza para crear una situación sadomasoquista. Le obliga a interpretar a Onassis, su gran amor.

En su delirio, se imagina al empresario griego como pareja de los grandes dramas operísticos que ella protagonizó. Alguien que la mata o alguien con quien morir al final de la ópera. Es el inicio del camino hacia su propio y misterioso final, que muy pronto realizará a su voluntad.

En línea con el teatro musical que Boadella ha desarrollado en su etapa posterior a Joglars, en Diva introduce algunos de los números musicales más famosos del repertorio de Callas, interpretados por Rey-Joly, como Casta diva, de la ópera Norma, de Bellini, quizá su interpretación más recordada, y otros pertenecientes a obras como La traviata, Madama Butterfly, Otello, Tosca y La Wally.

Nacido en 1943 en Barcelona, Albert Boadella realizó estudios teatrales en el Theâtre National de Strasbourg y expresión corporal en París. En 1961 fundó la compañía Els Joglars. Su actividad teatral como actor, director, escenógrafo y dramaturgo la desarrolló esencialmente durante 52 años a través de esta compañía, con la que ha creado 35 obras, películas y series de televisión. Sus obras satíricas, cómicas y trágicas a la vez, han supuesto la creación de un estilo personal reconocido en sus numerosas giras teatrales por toda Europa, Estados Unidos y Latinoamérica.

En 2007 aceptó la dirección de Teatros del Canal de Madrid y del Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial. En estos teatros ha creado como autor y director varios musicales y óperas: Una noche en el Canal, Amedeu, El pimiento Verdi, Don Carlo, El pintor y Diva. En 2015 estrenó Ensayando Don Juan, una obra escrita para Arturo Fernández.

En 2016, dejó la dirección de Teatros del Canal y montó su monólogo personal El sermón del bufón, con el que recorrió toda España. En 2019 estrenó la obra lírica ¿Y si nos enamoramos de Scarpia?

Boadella ha impartido su actividad pedagógica como profesor de dirección y dramaturgia en numerosos cursos nacionales e internacionales. En 2017, el Ministerio de Exteriores de Francia le nombró Caballero de las artes y las letras. Es autor de varios libros de memoria y ensayo, entre los que destacan Adiós Cataluña, Memorias de un bufón, El rapto de Talía, Franco y yo, Dios los cría…, Diarios de un francotirador, Viva Tabarnia, El duque y Joven, no me cabree.