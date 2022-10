DeLaurentis y Naë llevan el pop electrónico francés a la Sala de Cristal

Capsulas de emociones Originaria de Burdeos, Naë creció en una mezcla musical nutrida por su familia, como DeLaurentis, pero en su caso en mayor medida, ya que su padre es un guitarrista aficionado en una banda de rock, su madre una amante de la música, y sus hermanos, fanáticos del rap y el rock. De modo que no resulta nada extraño que aún niña, con once años, se abrazará al piano. Comenzó a componer sus primeras canciones antes de unirse a varias bandas de rock durante sus años en la escuela secundaria, y luego probó suerte en el r’n’b y el soul. También como DeLaurentis su inquietud se ha manifestado de forma múltiple, como compositora, intérprete, autora y cantante. En 2018 lanzó su primer EP, en inglés, No Fears (2018). Entre el soul electrónico y el pop, estas 5 primeras canciones compuestas entre amigos la condujeron al EP Nombreuse, como titula su actuación en Teatros del Canal, lanzado el pasado mes de marzo. Sus canciones revelan las emociones de una joven dispuesta a creer en el amor y a temer su sufrimiento; aunque más que canciones o pop electrónico, sus temas son cápsulas de emociones: las de una joven de su generación, fuerte y a veces frágil, que convierte su melancolía en una fuerza.