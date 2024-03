Del libro ilustrado al teatro: Teatralia estrena los preciosos cuentos de ‘El pequeño rey de las flores’ y ‘El único hijo ‘

El estreno en España de dos adaptaciones de famosas narraciones ilustradas para niños sobresale en la recta final de Teatralia, el Festival Internacional de Artes Escénicas para todos los públicos que organiza la Comunidad de Madrid. De Italia procede el precioso cuento Il Piccolo Re Dei Fiori (El pequeño rey de las flores), de la artista e ilustradora checa Květa Pacovská, muerta el pasado año a los 94 años, y de China The Only Child (El hijo único), inspirado en el libro homónimo de Guo Jing, premiado por el New York Times como uno de los mejores libros ilustrados de 2015. Otro estreno en España destaca en el último fin de semana de Teatralia, el de Ik…eh ik (Yo… ¡eh! yo), una asombrosa propuesta escénica de gran potencia visual y sonora procedente de los Países Bajos.

Dos pesos pesados de la escena italiana y europea, Balletto di Roma y Teatro Gioco Vita, exhiben la adaptación de Il Piccolo Re Dei Fiori (El pequeño rey de las flores) en Teatros del Canal el jueves 21 de marzo y en el Auditorio Ciudad de Alcobendas el viernes 22.

La puesta en escena, ejecutada brillantemente por dos bailarines-actores, fusiona danza y teatro de sombras, objetos y proyecciones en gran formato que recrean las ilustraciones de Pacovská, cuyo trabajo plástico se caracteriza por un uso expansivo y generoso del color.

Con muy pocas palabras, pero con un rico tejido musical, se da vida a la historia de un rey pequeño y curioso, que vive solo, cuida su jardín y llena sus bolsillos con bulbos de tulipanes… y espera… y también siente que algo le falta. Con esta obra que habla esencialmente, de una manera ligera y poética, de la búsqueda de la felicidad, Teatralia quiere rendirle homenaje a la que es sin duda uno de los grandes referentes de la literatura infantil contemporánea.

Como Il Piccolo Re Dei Fiori (El pequeño rey de las flores) The Only Child (El único hijo) también recurre a diferentes técnicas escénicas para contar la historia de una niña que se queda sola en casa y decide visitar a su abuela fuera de la ciudad. Su recorrido por una ciudad nevada se convertirá en un viaje lleno de sorpresas, aventuras y obstáculos.

The Only Child (El hijo único), que se representa el sábado 23 y domingo 24 en Teatros del Canal, utiliza y combina elementos clásicos de teatro como narración oral, títeres, máscaras, disfraces, etc., junto con herramientas tecnológicas. Destaca especialmente el uso de tecnología 3D, mediante video-proyección doble, delante y detrás de la escena, que permite numerosos recursos teatrales muy originales.

En escena, los intérpretes interactúan con los elementos proyectados. La sensación de movimiento otorga a la obra cierta atmósfera cinematográfica, potenciada por el uso de música e iluminación y una estética muy cercana al anime (el estilo de dibujo animado procedente de Japón, que en China es conocido como donghua).