‘Decadencia’ la aclamada sátira de las clases pudientes de S. Berkoff, en el Teatro de la Abadía

El Teatro de La Abadía de Madrid acoge desde el 19 de enero al 5 de febrero de 2023 DECADENCIA, una adaptación del poeta Benjamín Prado de la aclamada sátira de las clases pudientes del escritor y actor Steven Berkoff, bajo la dirección de Pedro Casablanc, que también comparte protagonismo sobre las tablas con Maru Valdivielso. Ambos dan vida a cuatro personajes: una pareja de aristócratas que son amantes, Esteban y Sibila. Y una esposa despechada (Elena) que contrata al detective con quien comparte cama (Estanis) para investigar a su marido infiel.

Decadencia es una obra cáustica, provocadora, que persigue al público, lo acorrala y a menudo le obliga a reír por no llorar. Sus protagonistas son clasistas y racistas, frívolos y desalmados; son hipócritas, banales y egoístas; actúan como depredadores; no tienen principios ni límites, aunque sí miedo a que los miserables a quienes desprecian se junten y los ataquen; su humor es sarcasmo, su ironía es rabia; son grotescos pero peligrosos y, antes que nada, son infelices, están vacíos aunque no les falte de nada, y ni sus lujos ni su lujuria los llenan: a nadie le amarga un dulce, excepto a ellos. No creen en el amor y cuando forman parejas no lo hacen porque se quieran, sino porque se necesitan en el mal sentido de la palabra; no se seducen, se cazan; no se dan, se ponen precio; no se entregan, se venden, transforman sus cuerpos en una mercancía y sólo llegan al placer a través del dolor, el abuso y la humillación. Y a la hora de vengar una infidelidad, no descartan ni desplumar al traidor ni cometer un crimen… Steven Berkoff es un mago del humor negro y esta obra un espejo y una radiografía: en el primero, se ve lo que nuestras sociedades ocultan de puertas para dentro; en la segunda, las enfermedades morales que padecemos.

DECANDENCIA llega al Teatro de La Abadía de Madrid de la mano de ProduccionesOff/ Vania, con la actriz y productora Mónica Regueiro y el productor Carles Roca en la producción ejecutiva, respectivamente, y con el respaldo de una exitosa gira de crítica y público por la geografía española.

Trufada del humor negro que el autor, el dramaturgo y actor británico Berkoff otorga a todas sus creaciones, DECADENCIA no muestra misericordia en el retrato de los protagonistas y se convierte en una crítica feroz cargada de erotismo sexualizante y de juegos de seducción en los que se entremezclan el honor, el abuso y la humillación.

El equipo artístico lo completan Laura Ortega como ayudante de dirección, Nacho Redondo como auxiliar de dirección, escenografía de Sebastià Brosa/Silvia de Marta, vestuario de Antonio Belart, coreografía de Aixa Guerra y diseño de iluminación de Juanjo Llorens.