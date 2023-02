‘De Caperucita a Loba’, una comedia ácida y divertida llega a las salas el 5 de abril

‘De Caperucita a Loba’, dirigida por la nominada al Premio Goya Chus Gutiérrez, es una comedia ácida y divertida que aborda las relaciones amorosas basada en el libro y en la exitosa obra de teatro homónima creada, escrita y protagonizada por Marta González de Vega, quien debuta como actriz principal en la adaptación cinematográfica. El magnífico reparto lo completan grandes actores cómicos como Berto Romero, David Guapo, José Mota y Martita de Graná, junto a grandes nombres nacionales como Antonio Resines, Elena Irureta y Santiago Segura, e internacionales como Melania Urbina y Marco Zunino.

Marta consigue pasar de Caperucita a loba cuando decide usar cada situación patética en que la pone el amor para aprender a reírse de sí misma más fuerte que nadie. Internándose en el bosque del drama, llegará a convertirse en la protagonista de su propia comedia al descubrir que del drama brota la risa y de la risa, ¡el poder!

Marta González de Vega nos habla de su personaje: «Una loba es una caperucita que ha descubierto que el humor es el mayor superpoder que existe. Porque si nadie puede reírse de ti más fuerte que tú, nadie puede hacer daño con nada. Todo el mundo lleva una loba dentro, solo tiene que descubrir este superpoder y aprender a manejarlo». El largometraje está escrito íntegramente por la misma Marta, campo en el que su experiencia la avala siendo, junto a Santiago Segura, guionista de las últimas comedias con más aceptación del público de nuestro país: ‘Padre no hay más que uno’ y ‘A todo Tren’.

«Muchas veces el cine, las canciones y la literatura nos cuentan que el amor tiene que ver con sufrir, con penas y conflictos. Sin embargo yo creo que el amor debería ser un lugar de disfrute y alegría», afirma Chus Gutiérrez. «Por eso me lancé encantada a rodar ‘De Caperucita a Loba», añade. La directora, quien debutó con ‘Sublet’ (1991), que supondría su primera nominación al Premio Goya como directora novel, ha firmado una docena de largometrajes desde entonces entre ellos la reconocida por la Crítica y la Academia ‘Retorno a Hansala’ y recientemente ‘Sin Ti no Puedo’.