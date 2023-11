Daniel Veronese, Milo Rau y Miet Warlop llegan a Condeduque en colaboración con el Festival de Otoño

El Centro de Cultura Contemporánea Condeduque, del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid estrenará este mes de noviembre a nivel nacional y en colaboración con el Festival de Otoño de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, los espectáculos: Experiencia II: Encuentros breves con hombres repulsivos de Daniel Veronese, Antigone In The Amazon (Antígona en el Amazonas) de Milo Rau /NTGent y ONE SONG: Histoire(s) du Théâtre IV (Una canción: Historia(s) del teatro IV) de Miet Warlop.

Daniel Veronese_Experiencia II: Encuentros breves con hombres repulsivos (del 10 al 12 de noviembre)

Basada en los textos de David Foster Wallace, forma parte de una trilogía creada por el autor, en la que nos introduce en temas socialmente ásperos, pero en los que regresa a un teatro desnudo e íntimo. Dos actores que interactúan y que durante ocho encuentros irán alternando, de uno a otro rol. Los escenarios son varios, pero todo apunta a la condición masculina contemporánea que se despliega en un encuentro con una mujer. Una mirada desprovista de testigos. Un ring side sin público. Sobreprotección o falsa protección, intimidación y degradación. Confrontaciones que, en algún lugar y en algún momento, fueron socialmente permitidos. Pero, sobre todo, una lupa sobre la enorme distancia que todavía falta recorrer. En ese terreno se mueve la obra. Palabras que, por la forma en la que están armados los textos, parecieran más propensas a ser pensadas que dichas. Acciones, procedimientos y discursos casi sin filtro de conciencia. Seres desprotegidos, que en general se acercan más a lo animal, que a lo humano.

Milo Rau / NTGent_Antigone In The Amazon (Antígona en el Amazonas) (17 y 18 de noviembre)

Siempre hay ‘antígonas’ por el mundo capaces de plantar cara a Goliat. En 1996, en el estado amazónico de Pará, un grupo de campesinos y campesinas marchaban por la reforma agraria y un batallón policial abrió fuego contra ellos, asesinando a 19 personas. Una activista del MST, Movimiento de los Sin Tierra, María de Araújo, testigo presencial de aquel infame ataque, lo revivió este año en un acto en recuerdo de la masacre en el que 200 personas bloquearon una carretera rural de la selva. Allí estaba el equipo de filmación de Milo Rau y la actriz indígena Sara Kay para encarnar a Antígona. «A los pueblos indígenas -señala Kay- sólo se nos ha prestado atención en nuestra defensa de la selva tropical desde hace unos pocos años. Mi pueblo fue primero oprimido y luego colonizado, lo que significa que muchos indígenas siguen sin tener derecho a su tierra».

Miet Warlop_ONE SONG: Histoire(s) du Théâtre IV (Una canción: Historia(s) del teatro IV) (22 y 23 de noviembre)

Doce intérpretes entran en escena en un hipnotizante ritual sobre la despedida, la vida y la muerte, la esperanza y la resurrección. A través de la metáfora de una competición/concierto en directo, que incluye un comentarista y una animadora, Miet Warlop nos invita a formar una comunidad y levantarnos unos a otros, como en una celebración. Lo temporal se convierte así en eterno y lo personal en algo colectivo. La creadora lo explica así: «como seres humanos, somos, voluntaria e involuntariamente, gladiadores, en conflicto con el tiempo. La belleza y el confort no pueden asirse, sino que nos suceden. La necesidad de conectar nos hace a la vez vulnerables y trágicos. Vulnerables en nuestras limitaciones físicas, a pesar de los esfuerzos que hacemos para fortalecer nuestros cuerpos. Y trágicos en nuestra soledad existencial, resultado de una conciencia propia de la humanidad».