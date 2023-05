Cuerpo, sexo y género: un laberinto contemporáneo con Éric Marty, en Condeduque

El próximo martes 23 de mayo, a las 19:30 horas, tendrá lugar en el Centro de Cultura Contemporánea Condeduque, perteneciente al Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, el diálogo de pensamiento que abordará en esta ocasión: Cuerpo, sexo y género: un laberinto contemporáneo con Éric Marty.

El acto contará con la participación del escritor, ensayista y profesor universitario Éric Marty, junto a la ensayista, profesora e investigadora en pensamiento político contemporáneo Laura Llevadot.

«El sexo regresa hoy bajo la forma de espectro, incluso el espectro más insistente de nuestra humanidad contemporánea, suscitador de las vocaciones de los nuevos Hamlet, cuyo to be or not to be adopta la forma de una imprevisible y legítima cantinela planetaria: ¿de qué sexo soy? That is the question», asegura Marty. El autor conversará con la ensayista, profesora e investigadora en pensamiento político contemporáneo Laura Llevadot.