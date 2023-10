Condeduque se inunda de danza con Bailar los patios

El Centro de Cultura Contemporánea Condeduque, del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, ofrecerá el próximo fin de semana (sábado 7 y domingo 8 de octubre, a partir de las 12 horas), una nueva edición de Bailar los patios, con entrada gratuita en el Patio Central.

Allí se darán cita distintos estilos y formas de hacer y entender la danza, con la finalidad de atraer público para esta disciplina y a la vez, ofrecer una oportunidad única a jóvenes creadores de todo el territorio nacional.

Bailar los patios

Para esta edición, hemos preparado un programa doble en el que jóvenes creadores de todo el territorio nacional, nos muestran distintos estilos marcados por las posibilidades del baile a dos o dúos y por la exploración de cierta cartografía emocional, nos invita a un viaje para desestancarnos.

Así, Natalia Fernandes, creadora de Brasil anclada en Madrid, presentará El carnaval no es alegre- TINY DESK, que ofrece un paseo personalizado por la herencia musical de Caetano Veloso. Desde Navarra llegará Laida Aldaz con su performance multidisciplinar In perspective, además la creadora de larga trayectoria como bailarina en la compañía La Veronal, Lorena Nogal, traerá su Elogio a la fisura. La compañía, también catalana, Lookatthingsdifferent, liderada por Carla Cervantes Caro y Sandra Egido Ibáñez, ocupará los patios con su coreografía Somos. El alicantino Carlos Peñalver, director de su propia compañía Over & Out, nos traerá V.a.l.s.; la sevillana Laura Morales, Un dúo, que es justamente eso, un dúo en el que ella baila junto a Álvaro Copado, y el también valenciano Jacob Gómez presentarán Meohadim, y finalmente e incluyendo la confluencia de danzas urbanas, la ganadora del Red Bull Dance Your Style de Barcelona, Sara Téllez ofrecerá Irresoluta.