Condeduque estrena Imprenteros, un conmovedor recuerdo familiar de la artista argentina Lorena Vega

· Imprenteros es una iniciativa de Lorena Vega nacida en 2018 al calor del «Proyecto Familia» impulsado por el Centro Cultural Rector Ricardo Rojas de la Universidad de Buenos Aires El Centro de Cultura Contemporánea Condeduque, perteneciente al Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, acogerá el estreno absoluto en España, en colaboración con la 39º edición del Festival de Otoño, de la última obra de Lorena Vega titulada Imprenteros, que se podrá ver del 11 al 13 de noviembre de 2021 en el teatro del centro. Ese espacio escénico quiere recrear poéticamente una pequeña imprenta artesanal donde la creadora relata vivencias y recuerdos acompañada de un numeroso elenco que genera vibrantes coreografías a partir de un campo sonoro industrial, donde la repetición, el engranaje y el ritmo se funden con guitarras, percusiones y violines. El viaje de la memoria lo completa el archivo fotográfico familiar, que a lo largo de la pieza se convierte en un museo vivo con la colaboración del público. Imprenteros es una iniciativa de Lorena Vega nacida en 2018 al calor del «Proyecto Familia» impulsado por el Centro Cultural Rector Ricardo Rojas de la Universidad de Buenos Aires. «Hoy no puedo regresar a lo que queda de la imprenta de mi padre -relata Lorena Vega-, y es entonces, en el espacio escénico, donde busco las formas de recorrerlo nuevamente. Y así ir descubriendo los puentes tendidos entre un oficio y el otro: el de imprimir y el de actuar». De Imprenteros, la crítica bonaerense ha hablado maravillas, calificando la pieza como un «conmovedor recuerdo familiar que abre y cierra puertas con la poesía» (La Nación), un «biodrama seductor» donde «lo catártico no quita lo ocurrente, placentero y magnífico» que tiene, que «divierte, pero también inquieta» a pesar de no tener nada «ni turbio ni perturbador» (Clarín), o una «pequeña epopeya» que nos lleva de viaje al «lugar donde todo empezó». La actriz, directora y docente Lorena Vega es otra de esas inquietas creadoras escénicas crecida profesionalmente en el siempre bullente teatro independiente argentino, al abrigo de grandes nombres del teatro de allá como Ciro Zorzoli, Gabriel Chamé, Rubén Szchumacher o Mauricio Kartún. Durante nueve años formó parte de la Compañía Grupo Sanguíneo con la que llevó a cabo las obras Capítulo XV (1999-2002), Afuera (2002-05) y Kualalumpur (2006-07). Las dos últimas dirigidas por Gustavo Tarrío y con participación en el V Festival Internacional de Bs. AS., Festival Porto Alegre 2005; Encuentro Argentino de Teatro 2005; Festival de Teatro de Rafaela; Fiesta del Teatro CABA 2006. Además, desde 1997 hasta la actualidad participó como actriz en alrededor de 30 obras más.

Entre ellas destacan Salomé de chacra en el rol protagónico de Salomé, escrita y dirigida por Mauricio Kartun. Con estreno en el Teatro San Martín y temporada 2012 en el Teatro del Pueblo. En 2010 Amar dirigida por Alejandro Catalán. El Camarín de las Musas. Y El pasado es un animal grotesco dirigida por Mariano Pensotti con presentaciones en el Festival Theaterformen (Braunschweig- Alemania). En 2009 Reflejos de Matías Feldman en Teatro Def. De Bravard. Y Amor a tiros con dirección de Bernardo Cappa. Teatro Camarín de las Musas. Nominación «obra argentina» Premios ACE 2009. Ganadores región CABA «Fiesta del Teatro CABA 2009»; Festival Teatro Argentino de Santa Fe 2009. En 2008 Colega de nadie con dirección de Mariano Pensotti en el Goethe Institut con presentaciones en el Festival Steirischer Herbst (Grazz-Austria). También en 2008 Reflejos con dirección de Matías Feldman. Centro Cultural Ricardo Rojas. Teatro Defensores de Bravard. Actualmente pertenece a la Compañía Buenos Aires Escénica dirigida por Matias Feldman, que ya lleva casi una década de trabajo en la tarea teatral. En cine trabajó desde 2005 en largometrajes, telefilms y cortometrajes.