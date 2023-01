Condeduque estrena en Madrid Grandissima Illusione, el homenaje al teatro, de Cris Blanco

El Centro de Cultura Contemporánea Condeduque, del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, acogerá los próximos días 27 y 28 de enero, tras su paso por el festival Grec, la representación de la última propuesta teatral de Cris Blanco titulada Grandissima Illusione en la que su potente destaca como un personaje más de la obra.

La obra arranca cuando un personaje teatral del siglo XVII, una Marquesa de Lope de Vega, por ejemplo, se topa con el técnico tatuado del teatro y se enamora de él. A partir de ahí, el caos se apodera de la obra y todas las convenciones saltan por los aires, entrando y saliendo del tiempo de la escena y el tiempo de la representación a través de una especie de agujero de gusano por el que circulan una criada, una juglar feminista, una ayudante de dirección, un texto proyectado, un experto (no soy yo, creo), un astrólogo cubano, unos extras y un coro griego formado por tres personas que van detrás de los demás personajes repitiendo lo que dicen y sienten.

Con la colaboración de Rocío Bello en los textos y de Anto Rodríguez en la dramaturgia, el montaje tiene todavía un elemento más que abunda en esta relación disfuncional entre pasado y presente: la escenografía. Decir que es un personaje más no deja de ser otra convención (o un lugar común), pero la idea fue intentar reciclar elementos escenográficos de grandes montajes cedidos por centros dramáticos, un rescate que busca lanzar un mensaje de sostenibilidad y reutilización, materializado en un collage de diferentes épocas y estilos que no deja de ser metáfora de un tiempo, el nuestro, abocado a su fin si no echamos freno de eso que llamamos progreso.

Nacida en Madrid, Cris Blanco vive en Barcelona. Desde el 2003 realiza sus propias piezas escénicas y trabaja como intérprete en danza, teatro y cine. Ha trabajado en escena con Cuqui y María Jerez, Amaia Urra, Juan Domínguez y Xavier Leroy, y en cine con Roser Aguilar e Icíar Bollaín, entre otras. Acompaña proyectos artísticos, imparte clases en el Instituto del Teatro y participa en proyectos educativos. Algunos de sus trabajos escénicos incluyen cUADRADO_fLECHA_pERSONA qUE cORRE (2004), ciencia_ficción (2010), El Agitador Vórtex (2014), Bad Translation (2016) y Pelucas en la Niebla (2018). En el 2019 creó Lo mínimo y lo pequeño, con Jorge Dutor y Guillem Mont de Palol. Sus creaciones se han visto en escenarios y festivales europeos, americanos y asiáticos.