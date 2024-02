Condeduque acoge el estreno en Madrid de Inactuales de L´Alakran, los días 1 y 2 de marzo

El Centro de Cultura Contemporánea Condeduque, del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, ofrecerá los próximos días 1 y 2 de marzo el estreno en Madrid de la obra de teatro y performance Inactuales de L´Alakran.

La compañía vasco suiza propone con Inactuales una experiencia del alma, una forma de renacer, una forma de traer de regreso las intuiciones sensibles e hipersensibles que muchas veces se practican más allá de la razón o del pensamiento cartesiano, que sitúan nuestros pasos en la inocencia. «Esta es una terrible carencia en nuestra sociedad», apostillan.

El dúo de clowns metafísicos formado por Juan Loriente y Oscar Gómez Mata dicen que son «detectives de lo real», cuya misión es buscar lo sensible bajo lo sensible. Dos detectives de la realidad que también son dos poetas de la escena que llevan 25 años de búsqueda. En su última pieza, que firman bajo el nombre de Compagnie L’Alakran, parten de la confianza. Creen que hoy en día es cada vez más difícil confiar en nada y en nadie. «Dudamos de lo que vemos y de lo que oímos. No podemos estar seguros de que dos personas, puestas en paralelo, vean lo mismo. ¿Qué se puede ver realmente nos da una imagen de la realidad? Vemos algo, pero en realidad no sabemos lo que vemos», afirma la compañía. /