Condeduque acoge el estreno en España de la nueva creación del coreógrafo Bruno Beltrão

El Centro de Cultura Contemporánea Condeduque, del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, ofrecerá los próximos 12 y 13 de noviembre el estreno en España de la nueva creación del coreógrafo brasileño, Bruno Beltrão.

En el transcurso de las últimas dos décadas, Bruno Beltrão ha revolucionado el Hip Hop al entrelazar estilos y posturas de danza urbana con principios de danza contemporánea. Sus coreografías son danzas urbanas y políticas que también se caracterizan por una vehemencia física y un profundo conocimiento de la música y el espacio.

Bruno Beltrão no ha puesto título a su nueva creación. Es una pieza sin nombre. Ni siquiera se titula Sin título, un apodo muy favorecido por los modernistas. Y es más que un mero detalle. Cada vez que los acontecimientos nos conmueven o sacuden profundamente, a menudo decimos que nos quedamos «sin palabras», porque lo que ha ocurrido no solo es ineludible, sino que también está muy lejos de los caminos trillados por los que nuestros procesos de pensamiento suelen andar. Lo especial de esta obra sin nombre es que crea imágenes nítidas que se graban en tu mente como una experiencia impactante; sin embargo, de la misma manera, se deja que la audiencia interprete las imágenes por sí misma, ya que no hay títulos para guiarse.

La pieza sin nombre comienza como una secuencia de breves escenas que se desvanecen casi tan rápido como aparecen. Episodios que ves, en un instante y desde la distancia. Cada una de estas escenas tiene una imagen sonora distinta, aparentemente tan arbitraria como la imagen misma: ruidos de la calle, cantos de pájaros y, de fondo, los martillazos provenientes de un taller.

Entre estas escenas, la iluminación y el sonido se desvanecen, pero aparecen rayas y barras en el fondo, como las que se ven en un televisor mal ajustado o en un monitor roto, excepto que se agrandan mucho. Como si estuviéramos saltando de canal y, por un breve instante, las imágenes de la pantalla quedan atrapadas en nuestra mirada, entre los apagones y los parpadeos.

Bruno Beltrão (nacido en 1979 en Niterói) es un coreógrafo brasileño que utiliza estilos de danza urbana en el contexto del teatro conceptual y ha combinado varias influencias, incluido el hip hop, para formar paisajes coreográficos abstractos. En 1996, a la edad de 16 años, creó el Grupo de Rua de Niterói con su amigo Rodrigo Bernardi. Con el Grupo de Rua, Beltrão ha recorrido teatros y festivales aclamados en todo el mundo desde 2002. Beltrão fue galardonado dos veces con «The Bessies – New York Dance and Performance Awards», primero en 2010 por su pieza «H3» y más recientemente (2020) por uno de sus últimos trabajos «Inoah». Sus coreografías se mueven entre los extremos: meditación, furia, suavidad, fuerza, virtuosismo, reflexión. Si uno está esperando solo uno de estos aspectos, puede ser un engaño.