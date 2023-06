‘Concurso de malos talentos’ de José y sus Hermanas llega a Teatros del Canal

La joven compañía José y sus Hermanas, formada por Alejandro Curiel, Marta Díez, Carolina Manero, Gemma Polo y Glòria Ribera, vuelve a Teatros del Canal mañana y hasta el viernes con un montaje que interpela de forma directa las generaciones Millennial y Z.

Concurso de malos talentos, estreno en la Comunidad de Madrid, es un grito de alarma hacia un sistema de hipereficiencia que las ahoga, un cuestionamiento a las expectativas que la sociedad ha depositado en ellas y una invitación a disfrutar de aquello que ya conocemos, sin la necesidad impuesta de tener que crear siempre de nuevo.

Para hablar de la angustia que les genera un futuro -o futuros- que desconocen, la compañía convierte el escenario en un centro de bajo rendimiento. Allí se entrena para encarar lo que tiene que venir e investigan e imaginan otras formas de vivir. Lo hacen a través de su oficio, el teatro.

«Con nuestras herramientas teatrales intentaremos infiltrarnos en este sistema neoliberal absoluto e intentamos encarar los futuros», cuenta Carolina Manero. De este modo, la nueva propuesta de José y sus Hermanas hace un regalo al oficio teatral y juega con la caja escénica como una caja mágica reveladora de sorpresas, lejos de las proyecciones y la multipantalla de su anterior montaje, Explore el jardín de los Cárpatos, que también pudo verse en Madrid (en el Centro de Cultura Contemporánea Condeduque) en mayo de 2022.

Concurso de malos talentos va dirigido específicamente a público de entre 14 y 30 años. «Encontrarán un tono humorístico, sarcástico, pero también penetrante, como un meme», comenta Gemma Polo. Un público que creen que entenderá y congeniará con la reivindicación de «trabajar menos, trabajar todas y, a partir de aquí, intentar ser más felices», concluye Marta Díez.

En este sentido, José y sus Hermanas cuenta que, a pesar de estar muy agradecidas con la confianza en su proyecto, siempre sienten la necesidad de crear nuevos espectáculos. No tienen nunca vacaciones y enlazan un proyecto con otro. «¡Es inhumano tener este sentimiento de no poder parar porque si paras algo se te escapará porque la vida va muy rápido!», exclama Carolina Manero.

Críticos como Andreu Sotorra, en Clip de Teatro, han elogiado el montaje: «Una sugerente performance teatral inclasificable de buen talento. Con Concurso de malos talentos continúa la experimentación y rotura de todas las barreras posibles, combinado, con referencias teatrales clásicas, e incluso alejadas en el tiempo».

Jordi Bordes, en El Pun Avui ha señalado que «José y sus Hermanas están desbrozando el camino para las compañías de artistas que rozan los 30 años. […] Acabada la obra, toda la familia de espectadores se pregunta qué ha pasado. No existe la voz única e implacable de Angélica Liddell (Caridad, The Scarlet Letter), no existe la contundencia de Romeo Castelluci (Bros) o de Jan Fabre (Belgian rules), hay ecos de todo un poco en un carnaval desfasado, pasado por el tamiz de la copla y de los sintetizadores. La confusión es el abono de la creación y ésta queda sembrada, y muy arraigada, tanto entre los espectadores más jóvenes como en los más adultos. […] Visto desde el público, es un trabajo fértil, una compañía que no amodorra, que lejos de bloquearse, interesa seguirle su trayectoria».

La compañía José y sus Hermanas se consolidó el 2017 con el éxito de su primera pieza, Los bancos regalan sandwicheras y chorizos. Desde entonces también han estrenado Arma de construcción masiva y Explore el jardín de los Cárpatos, con las cuales han hecho gira por Cataluña y el España.