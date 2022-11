­­Colectivo Fango presenta su trilogía sobre la búsqueda de la identidad

Colectivo Fango regresa a los Teatros del Canal con su trilogía completa sobre la búsqueda de la identidad a través del tiempo, tres piezas en las que se exploran las implicaciones del «yo’ en relación al presente y el cambio que representa la sociedad digital (F.O.M.O., Fear of missing out), el pasado (Tribu) y el futuro (La espera). La trilogía que se representará entre el 23 de noviembre y el 11 de diciembre en la Sala Negra de los Teatros del Canal, cuestiona quiénes somos en relación a los tres planos temporales, generando espacios escénicos en los que la construcción de lo identitario y los vínculos con lo grupal y con el universo son mostrados en su total magnitud. Colectivo Fango, grupo madrileño multidisciplinar, está formado por el director y creador Camilo Vásquez y por las actrices y actores creadores Ángela Boix, Trigo Gómez, Rafuska Marks, Fabia Castro y Manuel Minaya, con la coordinación dramatúrgica de Sergio Martínez Vila. F.O.M.O. (Fear of missing out, miedo a perderse algo o a quedar excluido) es la pieza de arranque de esta trilogía, se representará desde el 23 al 27 de noviembre. Es una sucesión de piezas individuales donde cada intérprete se pone en cuestión así misma/o en el momento presente. Cada uno de ellos/as se pregunta cómo se pone en relación en la era digital: ¿Qué sucede con la imagen que yo mismo creo de mí ¿Qué lugar ocupa mi cuerpo en el espacio virtual? ¿Cómo me comunico en las redes sociales? ¿Qué entrego de mí al hacerlo? ¿Hay algo a lo que no puedo renunciar de mí al participar en él? ¿Qué significado tienen lo personal y lo político? ¿Cómo me repercute personalmente e íntimamente esta relación? ¿Cómo me percibo a mí mismo? ¿Cómo percibo el mundo en el modelo digital? Tribu, con funciones del 29 de noviembre al 4 de diciembre, expresa la necesidad de conectar con los otros y es un viaje hacia el origen y la memoria. En Tribu, un grupo de amigos que se reúnen para comer y beber juntos acaban generando una suerte de pacto común que les lleva de vuelta a un estado primigenio y esencial. El lenguaje que utilizan deja de servirles; sus formas de estar consigo mismos y con los demás cobran nuevos sentidos… y desde ese vacío sus cuerpos ensayan una convención nueva y vieja a la vez. El espacio de encuentro inicial se transforma, por tanto, en un espacio sagrado, en un no-lugar para la comunión. Tribu es un rito, una invocación de energía, un anhelo compartido de conexión. Cierra el ciclo La espera, una coproducción de Teatros del Canal, con la colaboración del Teatro de la Abadía y con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid que se estrenó en 2021 en los Teatros del Canal con gran éxito de crítica y público. La espera está programada lugar del 7 al 11 de diciembre en la Sala Negra. En La espera, cinco personas se transforman, respectivamente, en una chamana, una miss-samurái, una diva del show business, un político de la nueva era y un guía espiritual-musical, ante la llegada de un gran cambio, y para sortear con éxito sus desafíos. Todos esperan que algo suceda: un avance, un reinicio, una catástrofe, un ajuste de cuentas, una respuesta. Mientras tanto, participan de un juego de competición en el que solo puede quedar uno, como si ganar algo fuesen solo las migajas y ganar al resto, lo fundamental. Pero ¿hay alguien a quien ganar? ¿Qué sucede cuando el futuro llega y te pilla disfrazado? ¿Puede uno no estar disfrazado? ¿Puede uno hacer algo que no sea esperar?. La trayectoria de Colectivo Fango comienza en 2016 en Madrid y está regida por una búsqueda permanente de la identidad humana y artística. El primer trabajo del colectivo fue la obra teatral F.O.M.O. (Fear of Missing Out), estrenada en el Festival Surge Madrid en 2017. La pieza fue después programada en el Centro Dramático Nacional en 2018, así como en diferentes festivales internacionales, como el Be Festival de Birmingham (Reino Unido) en 2018 o el Festival LMDP de Teatro y Nuevas Tecnologías de Cerdeña (Italia) en 2017. La segunda obra del Colectivo Fango fue Tribu. Presentada como work in progress en el Vivero Clásico del Festival Clásicos de Alcalá en 2018, una vez finalizado su proceso de montaje, fue estrenada en la Sala Cuarta Pared en mayo de 2019. Tras una temporada en la sala exlímite, en noviembre de 2020 Tribu ganó el premio de mejor espectáculo en el Festival CENIT de Sevilla. En 2021, se representó en el 38 Festival de Teatro de Málaga y regresó al Festival CENIT de Sevilla. En octubre de 2019 comenzó el proceso de gestación de La espera, que se estrenó en Teatros del Canal en 2021. En noviembre de 2020 su proyecto Limbo, obra sobre y desde el confinamiento, cerró el 38º Festival de Otoño en la Sala Réplika. En marzo de 2022 intervino con la performance Ay Europa, ¿se acabó? en el Goethe Institut de Madrid, dentro del ciclo Vortex. Asimismo, como parte de su trabajo creativo, el Colectivo Fango imparte seminarios de creación teatral, coordinados por el director Camilo Vásquez.