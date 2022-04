Clap Your Hands Say Yeah comienza su gira española el 20 de abril

Alec Ounsworth y su nombre, Clap Your Hands Say Yeah, ocupará siempre un lugar destacado. Pocos han sido tan eclécticos e íntimos como él y muchos menos aún optan por desarrollar su trabajo de forma totalmente independiente, negándose a firmar acuerdos que comprometan su visión artística. En cualquier debate sobre los compositores y letristas de la música independiente del siglo XXI,y su nombre, Clap Your Hands Say Yeah, ocupará siempre un lugar destacado. Pocos han sido tan eclécticos e íntimos como él y muchos menos aún optan por desarrollar su trabajo de forma totalmente independiente, negándose a firmar acuerdos que comprometan su visión artística. Eso es lo que caracteriza la obra de Ounsworth, especialmente el proyecto de toda la vida que inició a principios de la década de 2000, Clap Your Hands Say Yeah. Y con cada lanzamiento desde su histórico debut homónimo, el artista afincado en Filadelfia ha refinado y ampliado su sonido, dando cabida a un conjunto de influencias cada vez más completo. Prolífico y enigmático como siempre, sus últimos trabajos combinan el espíritu extravagante de los primeros años con una confianza bien ganada y un mayor sentido de la sensibilidad. Siempre encauzando nuevas vías de arreglo de canciones y de conexión orgánica con su público, después de casi dos décadas Ounsworth sigue siendo una de las voces más distintivas de la música.