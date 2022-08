Cibeles de cine llega a su recta final y se despide el 8 de septiembre

El 2022 ha hecho posible la vuelta a la capital de uno de sus mejores cines de verano: Cibeles de Cine. Son muchas las personas que han querido celebrar el regreso de uno de los eventos de cine más importantes de Madrid, atraídas por unas señas de identidad del proyecto que ya son marca de la casa: una selecta programación en versión original compuesta por clásicos, cine culto y éxitos de la temporada; sesiones familiares todos los sábados; una extensa agenda de eventos especiales; una espectacular exposición de arte; un agradable espacio de restauración; auriculares inalámbricos para escuchar las películas con una inmersión total; y una localización inigualable como la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.

Entre los estrenos que todavía podremos disfrutar hasta el 8 de septiembre destacan: Elvis, el biopic musical del año; Bullet Train, la última película con Brad Pitt; o Voy a pasármelo bien, el musical español del verano con las canciones de los Hombres G. Contaremos también con los últimos pases de los éxitos de la temporada: Cinco Lobitos, No mires arriba (en un evento especial en colaboración con Another Way Film Festival), Downtown Abbey: una nueva era, El hombre del norte y Todo a la vez en todas partes.

Seguiremos con los grandes clásicos como Desayuno con Diamantes o Alien: el octavo pasajero; y prepárate para escuchar un buen puñado de historias curiosas y análisis inesperados sobre la peli más macarra del maestro John Carpenter, con un evento especial presentado por los creadores de Tiempo de Culto Podcast, Ángel Codón y Paco Fox y la proyección de 1997: Rescate en Nueva York. El último sábado familiar lo hemos reservado para la icónica ¿Quién engañó a Roger Rabbit?; y el evento de clausura contará con la proyección del 100 aniversario de Nosferatu acompañada por una banda sonora electrónica interpretada en directo por el artista Daniel Van Lion. Una experiencia audiovisual multisensorial para un final de lujo de Cibeles de Cine en este verano.

Exposición Faceless por Coco Dávez

Como complemento a la cartelera de cine, los asistentes también podrán disfrutar una exposición producida por Síntesis Digital Lab. Una selección de retratos cinematográficos de estilo pop en gran formato pintados por la madrileña Coco Dávez, artista multidisciplinar que desarrolla su universo artístico a través de la pintura, fotografía, ilustración o dirección de arte, donde los colores luminosos y llamativos son el hilo conductor.