Charlie Cunningham publica «Frame», su tercer álbum de estudio

Charlie Cunningham publica hoy «Frame«, su tercer álbum de estudio, editado bajo el sello discográfico BMG. Se trata de un trabajo radiante al mismo tiempo que lúgubre, esbozado sobre las premisas del naturalismo y la calma, la banda sonora perfecta del crepúsculo. «Downpour«, «So It Seems«, «Bird’s Eye View«, «Shame I Know» y «Starlings» son los singles antriores, en los que el cantautor inglés ha ido adelantando las líneas generales del álbum: un trabajo luminoso e íntimo, donde el minimalismo toma especial relevancia.

Nos hallamos frente a una colección de exuberantes y delicadas canciones pop rebosantes de referencias al art rock, el jazz de la era dorada y la composición neoclásica, pero manteniendo la musicalidad sencilla y lúcida por la que Cunningham es tan reconocido. En todo momento, Charlie y el productor Sam Hudson Scott crean la fragilidad, la fuerza y la tensión que se encuentran en la composición de canciones atemporales, reanimadas a través de una lente moderna. Sus letras autobiográficas unen lo personal con lo político, conectadas por temas de desamor, espiritualidad, dolor y ansiedad climática.

«Frame» es un álbum de rarezas, a la vez introspectivo y generoso de espíritu. Los sobrios arreglos muestran una musicalidad exquisita, así como y una profunda sensibilidad. Todas las canciones giran en torno a un núcleo de fuertes emociones, pero expresadas con calma. Cunningham teje un delicado hilo autobiográfico a través de las canciones, pero mostrando las inquietudes universales de cualquier ser humano. Así, «Frame» se convierte en una recopilación de rica, vulnerable y conmovedora: una oración hacia la naturaleza cuando todo el mundo duerme.