CentroCentro abre sus puertas a los espacios alternativos de creación contemporánea de Madrid

El 25 de febrero se inaugura en la planta 4 de CentroCentro, espacio del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Todo lo demás. Un acercamiento a los espacios de creación contemporánea de Madrid

Con el objetivo de acercar al público a los espacios de creación independientes de la ciudad, y de poner en relieve su valor artístico y social, CentroCentro ha invitado a cuatro de ellos [Amelie Aranguren (CAR-Centro de Acercamiento a lo rural), Andrea Pacheco González (FelipaManuela), Flavia Introzzi (Planta Alta), Ramón Mateos (Nadie Nunca Nada No)] a desarrollar un comisariado colectivo y concebir un proyecto expositivo y un programa público de actividades. El equipo, a su vez, ha convocado a 20 espacios del total de 40 activos actualmente en Madrid, de naturaleza, escala y trayectorias muy diferentes. En Todo lo demás, cada uno ha sido entendido como un proyecto artístico con una dimensión estética y conceptual particular, a través del cual muestran su trabajo así como diferentes materiales –objetos, libros, piezas artísticas, herramientas– que han formado parte de su programación o han sido creados expresamente para la muestra.

«Después de las dos ediciones de Panorama Madrid donde nos adentrábamos en el mundo de las galerías de arte contemporáneo madrileñas, ahora CentroCentro propone una aproximación a los lugares donde germina la creación artística, los espacios independientes, para que el público siga descubriendo el tejido cultural de nuestra ciudad y conozca, disfrute y visite estos lugares», explica la directora artística de CentroCentro Giulietta Zanmatti Speranza. «Es una propuesta ambiciosa, que desconcierta incluso a los propios espacios independientes que por su naturaleza trabajan al margen de ‘lo oficial’. Tanto ellos como CentroCentro nos ponemos a prueba para trasmitir a nuestros visitantes el espíritu de lo experimental desde los muros de nuestras salas».

Participan en el proyecto veinte espacios muy diferentes entre sí: Alimentación 30, Aparador Monteleón, CAR-Centro de Acercamiento a lo Rural, Casa Banchel, Espacio Afro, Espacio de Todo, #Ey!Studio, FelipaManuela, Institute for Postnatural Studies, Centro Cultural de Experimentación y Documentación Artística La Parcería (CCEDA), La Juan Gallery, marcablanca, Museo La Neomudéjar, Nadie Nunca Nada No, Omnívoros, Planta Alta, Proa, Salón, Storm And Drunk y Zapadores Ciudad del Arte.

Autonomía y diversidad

Desde los años setenta han sido muchos los espacios dedicados a las artes visuales que han ofrecido una programación regular a la ciudad de Madrid. Pese a que el contexto local está fuertemente marcado por las instituciones culturales públicas, los espacios independientes han enriquecido la escena aportando autonomía y diversidad. Hoy son cerca de cuarenta los espacios activos en la ciudad. Recientemente han conformado la Asociación de espacios auto organizados de artes visuales y creación contemporánea, lo que es un indicador de su creciente influencia en la escena local. Sus propuestas son lo que el pedagogo Manuel Bartolomé Cossío llamó «todo lo demás» refiriéndose a la amalgama de saberes y experiencias de carácter no académico que resultan indispensables en el proceso de formación de una persona.

Como explica el equipo curatorial «los espacios de creación contemporánea aportan ‘todo’ lo que no ofrece una institución pública o comercial: propuestas artísticas experimentales, que asumen riesgos y operan desde la intuición; espacios de aprendizaje compartido, donde se fomentan los procesos más que los resultados; modelos de trabajo desjerarquizados, con equipos horizontales e inclusivos, donde se promueven la equidad y la solidaridad; prácticas culturales comprometidas, que atienden las problemáticas de su contexto, que promueven la hospitalidad, la creación de vínculos duraderos y, sobre todo, que son capaces de sostener una comunidad de afinidades en torno a su programación».

Cuidar, publicar, exhibir, aprender, producir y situar

Cuidar, publicar, exhibir, aprender, producir y situar son verbos que remiten al quehacer de los espacios y son los ejes conceptuales alrededor de los cuales se articula la exposición. Asociadas a estas palabras, los visitantes encontrarán en las salas una paleta de colores que, siempre degradados -pues representan la hibridación de prácticas-, simbolizan cada uno de los nodos que integran el ecosistema cultural de Madrid. Así, el color oliva señala que el aprendizaje y los procesos de las pedagogías críticas ocupan un lugar destacado en la programación del espacio; el arena se asocia al exhibir e indica que las exposiciones son centrales en ese proyecto. El rosa alude al publicar y las tareas editoriales; el verde, al producir en aquellos que tienen un espacio de taller para la producción de obra; el rojo se refiere a los cuidados, la hospitalidad y el trabajo con los afectos que desarrollan algunas de estas organizaciones; y el azul señala todas aquellas prácticas que operan desde perspectivas situadas, conectadas estrechamente con el contexto geográfico donde se desarrollan.

Micelio, un programa con más de 30 actividades