Catalina de Médicis, la reina renacentista de Francia, tendrá su propia serie: ‘The Serpent Queen’

Starz anuncia en el día de hoy que da luz verde a “The Serpent Queen,” la leyenda negra de Catalina de Medici de la mano del guionista Justin Haythe (Revolutionary Road, Gorrión Rojo, El Llanero Solitario) quien será a su vez productor ejecutivo. Basada en el libro CATALINA de MÉDICIS: Reina renacentista de Francia, escrito por Leonie Frieda, la serie contará con la producción ejecutiva de Francis Lawrence (Los Juegos del Hambre: En Llamas, Los Juegos del Hambre: Sinsajo, Los Juegos del Hambre: Sinsajo 2ª parte) y Erwin Stoff (Matrix,13 horas, Al filo del mañana). Stacie Passon (“Transparent,” “Dickinson,” “Billions”) dirije multiples episodios incluyendo el primero. La serie de 8 episodios está producida para Starz por Lionsgate Television y 3 Arts Entertainment.

‘The Serpent Queen’ se emitirá en STARZ en EEUU y Canadá y en su plataforma internacional de streaming Starzplay en Europa, Latinoamérica y Japón.

«‘The Serpent Queen’ puede ser el relato más inteligente que haya contado Starz sobre una de las mujeres más influyentes que jamás haya llevado una corona», ha dicho Christina Davis, President of Original Programming for Starz. «Estamos encantados de poder trabajar con un equipo con un talento increíble que dará a esta serie una visión moderna además de contar con un telón de fondo histórico sensacional».

Considerada como una inmigrante, sencilla y vulgar, Catalina de Médicis es desposada en el S. XVI, en la corte francesa, como una adolescente huérfana de la que se espera que traiga una fortuna en dote y dé a luz muchos herederos, para descubrir que su marido está enamorado de una mujer mayor, su dote no se paga y ella es incapaz de concebir. Sin embargo, contando solamente con su inteligencia y determinación conseguirá mantener vivo su matrimonio y dominará mejor que nadie el deporte de la sangre en que consiste la monarquía gobernando Francia durante 50 años.

Basada en miles cartas privadas, CATALINA DE MÉDICIS: Reina renacentista de Francia de la autora Leonide Frieda, ha sido un superventas a ambos lados del Atlántico y ha sido traducido a ocho lenguas.

“Escribir la historia de Catalina ha sido realmente realmente emocionante ya que es un personaje relevante muy complejo que se convirtió en una hábil gobernante que se enfrentó a extraordinarias dificultades políticas y personales durante su reinado” ha dicho Haythe. “Es una reina que desafía las convenciones confiando en su intelecto. Su inusual séquito y un abundante suministro de magia negra inspirarán, siglos después, la Reina Malvada de los cuentos de hadas”

Desde guiones a historias cortas o novelas, Justin Haythe ha escrito obras sobresalientes que le han proporcionado elogios y reconocimientos tanto en el cine como en la literatura. Aquellos aficionados al cine le conocen mejor por su nominación a los premios BAFTA por el drama romántico Revolutionary Road, mientras que en el mundo de la literatura es bien conocido por su debut con la novela The Honeymoon , que fue nominada en 2004 al premio Man Booker. También ha sido el guionista del drama policíaco Snitch, la película de acción del oeste El Llanero Solitario, del thriller de espionaje Gorrion Rojo y del drama biográfico Bohemian Rhapsody.

Stacie Passon es una directora americana, escritora y productora que recientemente ha estado en la producción ejecutiva y dirección de todos los episodios de la miniserie Little Birds basada en los cuentos de Anaïs Nin para ITV/SKY en Gran Bretaña. Su película debutante Concussion fue premiada en el Festival de Cine de Sundance además de ganar posteriormente el Teddy Award del jurado como una sorprendente película sobre temática LGTBI en el Festival Internacional de Cine de Berlin. Passon ha recibido también un Premio Spirit de Cine Independiente a la Mejor Opera Prima. Su segundo largometraje, We Have Always Lived In the Castle, es una adaptación de la aclamada novela de Shirley Jackson.