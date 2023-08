Canal Baila indaga en los nuevos lenguajes coreográficos en diez espectáculos

Visillo (5 y 6 de octubre), de Aldo Ruiz y Paloma Calderón, y GNP Producciones, es una oda al plac íntimo y al placer social de la mujer en una sociedad en la que aún resulta tabú hablar de ello. Una creación de danza-teatro en la que tres mujeres se desnudan interiormente ante quienes las miran. HURyCAN, fundado por Arthur Bazin y Candelaria Antelo, ha creado salVa (14 y 15), una pieza para cinco intérpretes que se basa en el hecho de la migración, en el hecho de que, según sus creadores, los que migran «lo pueden arriesgar todo en unas travesías indefinidas, con embarcaciones precarias y conocimientos inadecuados». En el viaje que propone HURyCAN, en el que emplean como símbolo un salvavidas, funden el viaje del mestizaje y de la aculturación de las sociedades, el de la evolución técnica, genética, el que ve los seres forzados al cambio, obligados a adaptarse, para poder vivir, crecer y, si posible, trascender. Canal Baila concluye el 21 y 22 de octubre con el flamenco de danZarte y su recuerdo al poeta Miguel Hernández. La memoria que no cesa. Miguel Hernández se sustenta en poemas del escritor alicantino, muerto en prisión en la posguerra española. La compañía levanta un homenaje a una figura cuya imagen, memoria siguen vivas. «En el tiempo en que vivimos, donde todo se mueve tan rápido, con cambios continuos y sin frenos -señalan sus creadores- es más necesario que nunca poder anclarnos en la poesía y encontrar descanso en algo que permanece, sólido y hermoso, como las palabras escritas por Miguel Hernández. Queremos homenajear a este insigne poeta, dándole movimiento a sus versos, tan bellos, profundos y eternos». En Madrileña, Cristina Cazorla invoca la escuela bolera de la danza española. La coreógrafa madrileña regala el 21 y 22 de septiembre en este montaje un paseo por su ciudad, sus costumbres y su esencia a través de su danza y su música. Con cuatro artistas en escena, tres músicos en directo y la propia Cazorla, el espectáculo viaja a través de músicas tan representativas de la ciudad como el chotis o el pichi, y épocas y ambientes como el Madrid elegante y goyesco de los Austrias, la vertiginosa ciudad actual, la copla y la Movida madrileña. He aquí un acto romántico (26 y 27), del creador canario Richard Mascherin, indaga en la idea del amor romántico a través de tres personajes. La pieza es una reacción al bombardeo actual de estímulos y a la acumulación imparable de objetos que consuelan, dañan y anulan. Basado en la relación entre los autores e intérpretes Patricia Guerrero y Alfonso Losa, Alter ego (30 de septiembre y 1 de octubre), uno de los dos espectáculos de flamenco de Canal Baila, reúne dos cuerpos que se descubren mediante la danza, estimulando sus reacciones más viscerales, donde la acción escénica consecuencia de esta conexión creativa camina en búsqueda de su alter ego. Visillo (5 y 6 de octubre), de Aldo Ruiz y Paloma Calderón, y GNP Producciones, es una oda al placer íntimo y al placer social de la mujer en una sociedad en la que aún resulta tabú hablar de ello. Una creación de danza-teatro en la que tres mujeres se desnudan interiormente ante quienes las miran. HURyCAN, fundado por Arthur Bazin y Candelaria Antelo, ha creado salVa (14 y 15), una pieza para cinco intérpretes que se basa en el hecho de la migración, en el hecho de que, según sus creadores, los que migran «lo pueden arriesgar todo en unas travesías indefinidas, con embarcaciones precarias y conocimientos inadecuados». En el viaje que propone HURyCAN, en el que emplean como símbolo un salvavidas, funden el viaje del mestizaje y de la aculturación de las sociedades, el de la evolución técnica, genética, el que ve los seres forzados al cambio, obligados a adaptarse, para poder vivir, crecer y, si posible, trascender. Canal Baila concluye el 21 y 22 de octubre con el flamenco de danZarte y su recuerdo al poeta Miguel Hernández. La memoria que no cesa. Miguel Hernández se sustenta en poemas del escritor alicantino, muerto en prisión en la posguerra española. La compañía levanta un homenaje a una figura cuya imagen, memoria siguen vivas. «En el tiempo en que vivimos, donde todo se mueve tan rápido, con cambios continuos y sin frenos -señalan sus creadores- es más necesario que nunca poder anclarnos en la poesía y encontrar descanso en algo que permanece, sólido y hermoso, como las palabras escritas por Miguel Hernández. Queremos homenajear a este insigne poeta, dándole movimiento a sus versos, tan bellos, profundos y eternos».