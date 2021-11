Bruce y The E-Street Band lanza la película ‘The Legendary 1979 No Nukes Concerts’

La división Premium Content de Sony Music, en colaboración con Sony Pictures Home Entertainment, acaba de anunciar «The Legendary 1979 No Nukes Concerts,» una película de Bruce Springsteen y The E Street Band que incluye diez interpretaciones inéditas de los conciertos benéficos MUSE en el Madison Square Garden, con secuencias enteras en vídeo del set completo de la banda por primera vez. Editado por el colaborador habitual de Springsteen Thom Zimny a partir de la película original en 16mm junto al audio remezclado de Bob Clearmountain, «The Legendary 1979 No Nukes Concerts» contiene las interpretaciones mejor grabadas y de la más alta calidad de una época explosiva, en ascenso y de la que hay pocas imágenes de Bruce Springsteen y la E Street Band. La película «The Legendary 1979 No Nukes Concerts» se lanzará en HD en formatos físicos el 19 de noviembre, incluyendo los formatos doble CD con DVD, doble CD con Blu-Ray y doble LP. El film estará disponible en todo el mundo en HD para descarga digital el 16 de noviembre y alquiler digital el 23 de noviembre.

«Hace unos años, empecé a revisar los archivos de grabaciones de las apariciones de Bruce y The E-Street Band en los conciertos No Nukes de 1979», comenta Thim Zimny. «Rápidamente me di cuenta de que eran las mejores interpretaciones y grabaciones en vídeo de los legendarios setenta de la banda, y me dediqué a sacarle todo el potencial a este material. Después de haber trabajado como director y editor principal para Bruce durante los últimos veinte años, puedo decir sin reservas que este nuevo film de noventa minutos restaurado, reeditado y remezclado es el estándar referente para Bruce y la banda en directo durante uno de sus mayores periodos creativos.»

«Los setenta fueron la época dorada en la historia de Bruce Springsteen and the E Street Band, y «The Legendary 1979 No Nukes Concerts» es el mejor documento de esa era que podemos llegar a tener,» dice Jon Landau. «Es un concierto de rock puro de principio a fin, la energía es extraordinaria, y el dominio del arte y el oficio de la música rock es profundamente inspiradora.»

El film, una combinación de dos actuaciones capturadas durante los conciertos de varios días de «No Nukes», contiene la intensidad de una maratón en el concierto de 90 minutos que ofrecieron Bruce Springsteen y The E Street Band. Entre lo más destacado, encontramos las versiones en ese momento inéditas de «The River» y «Sherry Darling,» clásicos del directo como «Badlands,» «Born To Run» y «Thunder Road,» y versiones de «Rave On» de Buddy Holly y una versión de «Stay» de Maurice Williams, con Jackson Browne, Tom Petty y Rosemary Butler como invitados especiales. El famoso productor de cine Jon Kilik –parte del equipo de cámaras en los conciertos No Nukes, y también autor de las notas que acompañan este lanzamiento– recuerda que la magia estaba en el aire. La energía en el escenario y la que tenía la gente superaba cualquier medición o descripción. «The Legendary 1979 No Nukes Concerts» fue grabado mientras Springsteen y The E Street Band estaban en medio de la grabación de The River y poco después de terminar su primera gira de éxito Darkness Tour en 1978, por lo que este evento se convierte en la singular ocasión de ver a los futuros miembros del Rock&Roll Hall of Fame en pleno ascenso de su popularidad.

«Estamos encantados de poder ofrecerle al público del mundo entero la oportunidad de disfrutar de estas extraordinarias actuaciones,» dice Tom Mackay, presidente de Premium Content, Sony Music Entertainment. «The Legendary 1979 No Nukes Concerts’ es una oportunidad única de vivir un evento que se convirtió en un clásico instantáneo y marcó un momento decisivo para Bruce Springsteen y la E Street Band.»