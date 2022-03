Boy Pablo presentarán su debut, ‘Wachito Rico’, el 3 de marzo en Tomavistas Ciudad

Boy Pablo es el nombre artístico del compositor, cantante e instrumentista chileno-noruego Nicolás Muñoz. Su carrera despegó casi por accidente en 2017 con la publicación del inesperado himno «Everytime», que alcanzó el estatus de viral de la noche a la mañana y posicionó a boy pablo como una de las grandes promesas del nuevo indie pop al más puro estilo Mac DeMarco.

El relato de Boy Pablo explica su tiempo. Posadolescente que graba y produce sus propias canciones, posiblemente hechas en su habitación con un micro casi de juguete y un portátil lleno de pegatinas, ve cómo se terminan escuchando muchas veces (muchas, en serio) y muy lejos de su casa por una carambola del algoritmo de YouTube: la de la viralidad en clave generación Z. Es la historia del bedroom pop, al que en realidad ya podríamos quitarle prefijos y subetiquetas para quedarnos con la sustancia: el de boy pablo es un lenguaje pop que se salta cualquier barrera generacional.

Varios años y varios singles impecables después, llegamos a este momento en el que podemos afirmar que boy pablo se encuentra más conectado con su arte que nunca: ha perfeccionado una visión cohesiva y creativa, convirtiéndose en fuerza íntegra (es decir, se ha rodeado de banda completa) para poder ser consagrado en el entorno indie-pop, algo que ya tiene muy de cara con sus espectaculares cifras en Youtube (32 millones de visualizaciones de ‘Everytime’) o en Spotify donde actualmente tiene más de 3 millones de oyentes mensuales. Y con tan sólo 21 años.

En su LP debut ‘Wachito Rico‘, publicado en octubre de 2020, se palpa el desarrollo de boy pablo como compositor y artista. A lo largo del disco Muñoz lleva a los oyentes a través de los altibajos de la historia de amor de su alter-ego, nombrado Wachito Rico, pero dejando siempre a un lado los obstáculos, ya que si hay algo que destaca a lo largo de todo el disco es su actitud alegre, que lo mantiene con los pies en la tierra incluso cuando los tiempos son difíciles.

La continuación de ‘Wachito Rico’ vino hace apenas unas semanas con la publicación de un nuevo single «La Novela» en la que une fuerzas junto al artista Cuco.

Junto a él estará el quinteto californiano Inner Wave. Un proyecto entre amigos en el que vuelcan su gran vocación por la música y su determinación por conseguir lo que querían. Estando ya en 2022 y con cuatro álbumes publicados, se puede decir que sin duda lo han conseguido.

‘Apoptosis’ es el título de su nuevo trabajo y toma el nombre del proceso biológico por el que nuestro organismo deja morir algunas de nuestras células para favorecer el crecimiento de nuevas células y así permitir el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo. En palabras propias del grupo «es algo semejante a lo que hemos tenido que hacer nosotros durante estos años de pandemia: hemos tenido que reestructurar nuestro equipo, cancelar tours, perder amigos… Y tras ello recomponernos y seguir creciendo»

Con ese espíritu renovado y un nuevo trabajo con un abanico sonoro que va del soul al garage-rock pasando por toques electrónicos, Inner Wave visitan Madrid junto a Boy Pablo para una noche tan especial como lo es la del regreso de Tomavistas Ciudad tras más de dos años.

Tomavistas Ciudad es el ciclo de conciertos anual que se celebra en diferentes salas de la ciudad de Madrid, promovido por Tomavistas Festival y que se erige como extensión del mismo a lo largo de todo el año.

Tomavistas Ciudad nace con la pretensión de ser el altavoz de los proyectos más actuales de la música independiente, apostando por el riesgo y la apertura de estilos, para llevar a las salas de Madrid las propuestas más interesantes del panorama musical actual, nacional e internacional.

Tomavistas Ciudad cumple este año 6 temporadas, tiempo durante el que hemos podido disfrutar de directos de bandas tan dispares como Sebadoh, Temples, Mujeres, Futuro Terror, Toundra, María Arnal & Marcel Bagés, Manel, Crocodiles, Exonvaldes, Eleanor Friedberger, Perro, Za!, Trajano, The Suicide of Western Culture, The Zephyr Bones o Delorean, entre muchos otros.