Bosé Renacido, una serie documental original Movistar Plus+, llegará el 5 de septiembre

Todos creen conocer su historia, pero él jamás la había contado… hasta ahora. En ‘Bosé Renacido’, una serie documental original Movistar Plus+ en colaboración con Shine Iberia, el artista abre las puertas a su intimidad como nunca lo había hecho.

El 5 de septiembre llega a la plataforma ‘Bosé Renacido’, una serie documental original Movistar Plus+ de cuatro episodios, en colaboración con Shine Iberia.

Todos creen conocer su historia, pero él jamás la ha contado. Miguel Bosé nace y crece entre focos, rodeado de popularidad. Ha sido y es un personaje deseado, amado, envidiado y criticado por la prensa y el público. Desde su nacimiento estuvo destinado a romper moldes y se ha forjado una carrera repleta de éxitos.

«Decidí este exacto momento para liberar casi todo el pasado porque necesitaba emprender vuelo nuevo, y me resultaba muy difícil y muy complicado hacerlo cargando con demasiado peso. Se trataba de, a la vez que soltar lastres, permitirle finalmente la libertad a cada uno de los recuerdos, agradeciéndoles, sin resentimiento ni reserva alguna, todo lo que me permitieron crecer y superar cada uno de los obstáculos en la vida. Y así, quedar en paz con todos ellos. La sensación, completado este ejercicio es la de una absoluta ligereza. Como tras una buena conversación, larga, franca y amistosa, he dejado las cosas en claro con mi historia. No se puede pedir mayor bienestar. La vida que me ha tocado vivir, no solo es excepcional, es única y maravillosa. La que aún me queda, va a ser gloriosa. Así lo decreto. Así es. Así será«, ha asegurado Miguel Bosé.

Miguel Bosé siempre ha protegido su intimidad a toda costa. Ahora, en ‘Bosé Renacido’, se muestra al completo, como nunca lo había hecho. Pone voz a los momentos más importantes, así como a los más difíciles, de una historia extraordinaria. En una vida alucinante llena de luces y sombras, Bosé siempre renace. Esta serie documental es el relato de una estrella que rompió todas las reglas y creó las suyas propias.

A lo largo de cuatro episodios, Miguel Bosé comparte las etapas más importantes de su vida, desde su infancia hasta su ansiado sueño de ser padre. Desde su debut en el Florida Park donde cautiva a la industria y al país, hasta su vida actual en México. Bosé es un artista internacional que lleva casi cinco décadas en activo: ha triunfado tanto en la música (ha vendido más de 30 millones de discos en todo el mundo) como en el cine, con una amplia carrera a sus espaldas. Destaca también su faceta como presentador de televisión y su experiencia como director de teatro.

Hijo del torero Luis Miguel Dominguín y de la actriz italiana Lucía Bosé, se rodea desde niño de personalidades del mundo de la cultura y el espectáculo, de la talla de Pablo Picasso, a quien veía como a un abuelo, su padrino Luchino Visconti o Dalí, entre muchos otros.

En ‘Bosé Renacido’, el lado más íntimo del artista se personifica en las cuatro casas que han vertebrado su vida, escenarios llenos de recuerdos y vivencias, cuyas puertas nos abre Miguel Bosé: la finca Villa Paz (Saelices, Cuenca), la casa familiar de Somosaguas (Madrid), la nueva casa de Somosaguas, que él construyó, y la residencia de México, donde vive actualmente con sus hijos. A través de sus casas, su música, sus álbumes de fotos familiares y los testimonios de su entorno más cercano, conocemos a Miguel.

‘Bosé Renacido’ cuenta con testimonios de familiares, como sus hermanas Lucía y Paola; su manager Rosa Lagarrigue; y numerosos amigos como Alejandro Sanz, Ana Torroja, Mercedes Milá, Boris Izaguirre, Alaska, Lolita Flores, Laura Pausini, Tiziano Ferro, Juanes, Victoria Abril, Fernando Colomo, Manolo Caro, Alejandro González Iñarritu, José Luis García Berlanga, Patrice Calmette, Francis Montesinos, Nacho Duato, Bibiana Fernández, Malú o Pablo Alborán, y periodistas como Santiago Alcanda, Rosa Villacastín y Rosana Torres.

Las entrevistas han sido grabadas en distintas ciudades españolas como Madrid, San Sebastián, y Valencia, además de otras localizaciones internacionales como Miami, Italia, México y Londres.