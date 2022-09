Block Party Arganzuela 2022 cierra su cartel con Melenas, Nueva Vulcano o La Paloma, entre otros

Blockparty Arganzuela anuncia hoy las tres bandas que completan el cartel para su edición 2022, que se celebrará el sábado, 8 de octubre, en la Explanada Mulsiusos Madrid Rio, en horario diurno y al aire libre. Las navarras Melenas, las riot grrrls Las Odio y los baleares Go Cactus se unen a los ya anunciados OFF!, La Paloma y Nueva Vulcano para redondear un cartel donde las guitarras a buen ritmo serán las protagonistas.

Hasta el próximo martes 13 de septiembre a las 13:00h (o fin de existencias) aún estarás a tiempo de conseguir tus entradas a precio promocional para Blockparty Arganzuela 2022. ¡No te duermas!. Blockparty Arganzuela no es un festival… es un fiestón. Así que no lo olvidéis, marcad el 8 de octubre en el calendario y #enjoyeverysandwich.

Melenas es una de las bandas con mayor crecimiento y progresión de la escena garage pop nacional. Ellas ofrecen ritmos, letras y una energía en el escenario en la que uno puede quedarse a vivir.

Sus canciones con guitarras y voces llenas de reverb son un alarde de pop atemporal con estilo propio, fresco y a la vez con solera: las brillantes melodías de Oihana, las frescas líneas de bajo de Leire, los ácidos teclados de María y las baterías a lo Lindy Morrison de Laura se adornan con fuzz y crepitantes phasers. Resuenan The Feelies, Stereolab o el sonido más fiero del C86 en canciones con letras para corazones sensibles, ejemplo de ello está en su último sencillo «Osa Polar». Melenas te roban y rajan el corazón de forma bonita pero contundente. Una muestra de ello tendrá lugar el próximo 8 de octubre, así que si eres de los que se vienen al Blockparty Arganzuela, lo comprobarás.

Las Odio nacieron en 2015 en el entorno del infraunderground madrileño, y se han caracterizado desde su inicio por la frescura y el descaro de su sonido: post-punk, pop, garage, rock… no hay consenso a la hora de poner etiqueta a su música. En lo que sí hay más quórum es en lo que respecta a sus letras: afiladas y certeras, trabajadas desde la ironía y el humor más ácido. Ellas son pura diversión. Su último sencillo, la sintonía del podcast Ellas son las auténticas riot grrrls de la capital.nacieron en 2015 en el entorno del infraunderground madrileño, y se han caracterizado desde su inicio por la frescura y el descaro de su sonido: post-punk, pop, garage, rock… no hay consenso a la hora de poner etiqueta a su música. En lo que sí hay más quórum es en lo que respecta a sus letras: afiladas y certeras, trabajadas desde la ironía y el humor más ácido. Ellas son pura diversión. Su último sencillo, la sintonía del podcast «2 Rubias Muy Legales» , te lo confirma. Con dos discos a sus espaldas (‘Futuras Esposas’ y ‘Autoficción’), infinidad de conciertos a lo largo y ancho del país, cambios en su formación y grandes novedades a la vista, regresan a la ciudad que las vio nacer para demostrar que sus directos son toda una celebración.

Go Cactus es el ejemplo perfecto de crecimiento sostenido y constante de un grupo que empezó poco a poco y que a día de hoy se está consagrando como una de las bandas a tener (muy) en cuenta en nuestra querida escena nacional. De origen balear, navegan entre el garage, surf y rock de etiqueta independiente con viento a favor.

Con la reciente publicación de su álbum debut, ‘We Have Wasted The Chance But We Are Fine’, Go Cactus viene demostrando en sus directos tanto a nivel nacional como internacional, cuáles son sus pretensiones: golpear abundantemente con su enérgico sonido y fuertes inspiraciones como Fontaines D.C. o Viagra Boys a todo público que lo pida. Y lo piden.