‘Blade’ El sonido más oscuro y distorsionado de Queralt Lahoz

La cantante de Santa Coloma regresa con una nueva propuesta, explorando, de nuevo, los sinfines de la música electrónica. Un tema que mezcla el afrobeat y el trap y que nos rebela el sonido más distorsionado de Queralt Lahoz. «Blade» es la aceptación del ángel y el demonio que todos llevamos dentro, una dicotomía entre la oscuridad y la luz, que anima a dejar de huir de aquello que rechazamos de nosotros mismos y a abrazarlo como parte inherente de nuestro ser. Toda una declaración de amor propio representada por el mítico antihéroe mestizo, renacido e inmortal, que con gabardina y catana impartía justicia en los clubs de vampiros a principios del 2000. Figura estética y conceptual de un cambio de siglo, «Blade» resuena en una fiesta nocturna, tan peligrosa como irresistible. Para explicar la historia de «Blade», Queralt Lahoz ha realizado entrevistas a Valeria Castro, La Pili, Lia Kali, Adelaxd y Yanislai, artistas de diferentes disciplinas que compartieron los mencionados ángeles y demonios que les aparecen durante su proceso de creación. ¿El resultado? Una visibilización de los problemas de salud mental, del síndrome de la impostora, donde la figura fuerte e idolatrada de la artista, que el público ve a través de la pantalla o encima del escenario, también es rompible y humana. Queralt Lahoz se viste de oscuridad este 29 de abril con «Blade» y su videoclip dirigido por Bycontrast, creadores también de su último lanzamiento «De la Cueva a los Olivos». En él vemos las dos caras de una misma artista luchando entre sí, para acabar descubriendo que no puede matar a ninguna de las Querales que la definen. Al fin, se concilia con ambas y se abre paso con la presencia y las galas de toda una reina. El videoclip ha sido dirigido por Bycontrast y es una producción del exitoso Didi Gutman (Nathy Peluso, Maria Llergo), és una colaboración entre los sellos de Say it Loud y Costa Futuro. La artista estuvo en boca de todos a lo largo del 2021 con Pureza, su álbum debut, que la posicionó como una de las artistas revelación del año. Un disco lleno de actitud y sin complejos que funcionó como declaración de principios y síntesis autobiográfica. Recibió las mejores críticas, tanto de la prensa específica como de la generalista, fue escogido portada de la revista Mondo Sonoro y uno de los mejores álbumes del año en diferentes medios. Pureza la llevó a realizar más de cincuenta conciertos en la península y fuera de ella, traspasando fronteras hasta llegar incluso a Estados Unidos. Además ha estado nominada a mejor Álbum de Raíz de los premios Min.