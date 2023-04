Black Eyed Peas y Daddy Yankee estrenan el vídeo de ‘Bailar Contigo’

Black Eyed Peas continúan cumpliendo su plan maestro para impulsar el juego ideado allá por 1995. Han ejecutado cada etapa de este plan con concentración e intención, permitiendo que su evolución se desarrolle en tiempo real a lo largo de una serie de álbumes que han cambiado el juego, comenzando con Behind The Front [1998], pasando por Bridging The Gap [2000], Elephunk [2003], Monkey Business [2005], The E.N.D. [2009], The Beginning [2010], Masters of the Sun, Vol. 1 [2018] y, más recientemente, TRANSLATION [2020].

Apl.de.Ap y Taboo han batido récords en la industria musical, han movido más de 35 millones de álbumes y 120 millones de singles, han conseguido seis premios GRAMMY® y han sido cabezas de cartel en la Super Bowl, la Copa del Mundo y carreras de F1. El grupo multiplatino protagonizó el regreso de la década tras ocho años de parón, aunque el futuro es lo más importante para ellos, lo que nos lleva a su noveno álbum, Elevation [Epic Records]. Este trabajo de 15 canciones representa otro paso lógico y el comienzo de una nueva etapa, con el éxito «DON'T YOU WORRY» [feat. Shakira & David Guetta] y colaboraciones con Daddy Yankee, Nicky Jam, Anuel AA, Ozuna, Nicole Scherzinger y muchos más.