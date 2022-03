Band of Horses publica su nuevo disco: ‘Things Are Great’

Band Of Horses publican hoy su nuevo álbum, ‘Things Are Great’, vía BMG. La banda de Seattle regresan con un nuevo trabajo después de seis años; una vuelta al sonido de sus primeros discos y al crudo ethos que se encuentra en el mismo corazón de Band of Horses.

Tras alcanzar recientemente su primer número 1 en radios con el primer adelanto «Crutch«. A este le siguieron «In Need of Repair» y «Lights» , la banda presentará su disco en Barcelona y Madrid el 18 y 2o de Noviembre.