‘Autora de utopías’: una exposición monográfica a la artista Carmela García

La Comunidad de Madrid dedica una exposición a la artista Carmela García. Titulada Autora de utopías, es una propuesta en la que la autora parte de la realidad para encaminarse a una utopía en la que las mujeres deconstruyen la sociedad actual y la reconstruyen sobre un ideal feminista del

mundo. La muestra puede visitarse en la Sala Canal de Isabel II (C/ Santa Engracia, 125. Madrid) hasta el 2 de mayo, con entrada gratuita.

Carmela García (Lanzarote, 1964) es una artista visual, residente en Madrid. Recibió el Premio Revelación PhotoEspaña. Desde el principio se interroga acerca de las imágenes de las mujeres en la sociedad, investigándolas y cuestionando la mirada masculina con discursos visuales feministas. Mediante este posicionamiento, ha construido trabajos artísticos en los que las mujeres son

protagonistas, con imágenes que rompen los esquemas de los géneros binarios y que ofrecen unas identidades genéricas más abiertas y flexibles, mediante las que rompe la hegemonía social de la heterosexualidad.

En 2005 fue seleccionada entre los 100 mejores fotógrafos españoles por Exit, y ha recibido el Premio de Fotografía de la Comunidad de Madrid en el año 2019, entre otros.

La exposición, comisariada por Margarita Aizpuru, acoge series ya clásicas de Carmela García, junto a nuevos proyectos fotográficos y audiovisuales. En ellos, la autora parte de experiencias y prácticas de mujeres de la historia que, saltándose las reglas y supeditaciones, consiguieron crear núcleos de resistencia, de convivencia o de sororidad, dando lugar a colectivos y formas de vida alternativas al statu quo existente.

En sus últimos proyectos, García construye relatos espacio-temporales subjetivos entre la realidad y la ficción, a modo de simbólicas genealogías que siguen las pistas y los lazos matrilineales que han unido a unas mujeres con otras a lo largo del tiempo y el espacio, con unas vidas, conductas, actitudes y posicionamientos individuales y colectivos siempre a contracorriente.

Estas narrativas se materializan a través de una expansión de la fotografía hacia otros formatos artísticos, como el vídeo y la instalación. Carmela García plantea realidades ficcionadas, a partir de fuentes documentales de distinta procedencia, que enlaza después con fragmentos de narrativas visuales y literarias diversos.

La exposición se desarrolla en cinco espacios temáticos, con cinco utopías vividas por mujeres arriesgadas, inteligentes y transgresoras, a través del proyecto Chicas, deseos y ficción (1998); las series Paraísos (2002-2005), Escenarios (2007), Casting (2007-2008) y I Want to Be (2006-2008); la proyección Espacio de silencio (2004), y la nueva producción audiovisual Seres equívocos (2020).

En Chicas, deseos y ficción (1998), ubicada en la planta baja, Carmela ha intervenido sobre reproducciones fotográficas antiguas de su propia colección, que muestran a mujeres que realizan distintas actividades en diversos lugares, que tienen en común el afecto que se muestran.

La primera planta ofrece una selección de fotografías y dos vídeos también del proyecto Chicas, deseos y ficción. Mujeres que ocupan espacios públicos y privados en actitudes cotidianas, relacionándose desde la sororidad y la complicidad, ofreciendo conductas no hegemónicas que buscan ser normalizadas.

La segunda planta acoge una selección de fotografías de la serie Paraísos (2002- 2005) y la proyección Espacio de silencio (2004), en los que la autora reflexiona sobre planteamientos ecofeministas, al plantear un universo futuro en armonía, respeto y encuentro de las mujeres libres con la naturaleza.

Por su parte, la tercera planta presenta tres series fotográficas de la primera década de los 2000, pertenecientes a los proyectos Escenarios (2007), Casting (2007-2008) y I Want to Be (2006-2008), en las que indaga en torno a la representación de las mujeres y los discursos sobre las identidades genéricas y sus capas, así como los juegos visuales entre la realidad y la ficción.

Para terminar, en la cuba del edificio, como final del recorrido expositivo, se puede ver su nueva producción audiovisual, Seres equívocos (2020), proyectada en una gran pantalla. Un mediometraje audiovisual en torno a la figura de Victorina Durán (Madrid, 1899-1993) y los tres volúmenes de su obra autobiográfica, en los que narra su vida, su biografía más íntima y sus relaciones homosexuales.