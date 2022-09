Arranca la novena edición de Surge Madrid en Otoño con trece montajes escénicos en su primera semana

En su primera semana Surge Madrid en Otoño ha programado, además de los dos montajes citados, los estrenos de Antes-Después de Julia Nicolau y Viacrucis de un CEO, de Enrique Bustos. Teatro La Usina acogerá el 29 y el 30 (20.00h) ¡Ay, Carmela! Elegía de una guerra civil en dos actos y un epílogo, de José Sanchis Sinisterra. Dirigida por Clara Ros, esta historia de dos artistas de variedades durante el conflicto español llevada al cine por Carlos Saura, es, según los responsables del montaje, un acto para «no olvidar los desastres de nuestra guerra civil. Una guerra que habla de todas las guerras». Si la obra de Sinisterra aborda la guerra desde el pasado, Señor B. Algunos desastres de una guerra, que ha escrito Juanma Díez Diego, la trata desde el presente, en que un personaje descendiente de otro fusilado en agosto de 1936 narra este hecho. La obra, en la que irrumpen otros personajes que cuestionan al narrador, muestra la valentía de recordar, poniendo en escena el propio proceso creativo. Su estreno (20.30h) se producirá en El Umbral de Primavera el día 29 y volverá a representarse al día siguiente. En la Sala Cuarta Pared, la directora y coreógrafa Julia Nicolau estrena el 30 (20.30h) Antes-Después, un rompecabezas de hechos triviales y aparentemente sin ninguna importancia que se convierten en vivencias extraordinarias. Y en Viacrucis de un CEO (Sala Tarambana, 29 y 30, 21.00h), el director Enrique Bustos se adentra en el mundo del trabajo a través de un joven y sus sueños de gloria en un mundo de competencia sin cuartel y penurias. Durante su primera semana, Madrid Surge en Otoño desarrollará las propuestas de la sección Emergentes que abordan temas dispares como la violencia psiquiátrica, la interacción entre cuerpos humano y no humanos o la capacidad sonora de los cuerpos, entre otros, con los montajes Het Lam Gods. Primera parte: La Pastora. «Idilio», de Victoria Aime y El Temblor (Teatro Pradillo, 27 de septiembre); Ifigenia entre los tauros, de Diego Carrasco (Sala Exlímite, 28 de septiembre); Oye la lluvia bajo este paraguas, del Colectivo amor & rabia (Nave 73, 29 de septiembre); Contención mecánica, de Teatro de los Invisibles (Teatro del Barrio, 30 de septiembre); Ganimedes en la piscina, de CZDR (La Mirador, 1 de octubre), y Esquizofonía, de Silbatriz Pons (DT Espacio Escénico, 2 de octubre). Además, la sección de Actividades Transversas ofrecerá Dismorfia, de La Tarara (Teatro Pradillo 25 de septiembre) sobre la obsesión por la apariencia física, Mesa en abismo, de Raúl Marcos, una propuesta de teatro inmersivo para dos espectadores (El Umbral de Primavera 29 de septiembre) y El Decálogo de La Ciudad_Sin_Nombre – Capítulo IV -Que no me entierren la voz, de Arturo Babel (Teatro La Usina 29 y 30 de septiembre).