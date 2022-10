Armenia experimenta con nuevos sonidos en ‘Viernes’

Inspirados en la música electrónica y el metal, pero manteniendo su esencia de rock/pop, Armenia demuestra su intención de no repetirse y seguir experimentando

La agrupación colombiana Armenia presenta su nuevo sencillo, una canción para que suene los «Viernes» a todo volumen. Con una diversidad de sonidos y género es una canción que le puede llegar a muchos públicos.

«La diversidad viene del hecho de que, como banda, estamos buscando exigirnos musicalmente, no quedarnos siempre en una zona de confort con los mismos elementos todo el tiempo« comenta Juan Antonio Toro, líder, voz y guitarra de Armenia.

Artistas como Justice, Tame Impala o Empire of the Sun inspiraron a la banda a coquetear con la música electrónica, mientras buscaban mantener una esencia rock en sus canciones. «‘The Less I Know the Better’, canción de Tame Impala, es una prueba de eso. Una canción muy dance, que tiene una esencia y una energía rockera. ‘Viernes’ carga con estos elementos«, añade Toro.

En dicha experimentación, la canción finaliza con furia, recreando esa descarga emocional que muchas veces tenemos los viernes. «El final se desarrolló tomando como inspiración a bandas como Rage Against the Machine, esas bandas de los noventa, con esos breakdowns fuertes y pesados, además de toda esa adrenalina que siento es algo muy característico de nuestra música», complementa el cantante y compositor.

«Ya es viernes, veámonos el viernes, a la mierda todo, disfrutemos.

Es una invitación a eso, como pasarla bien y muy ligado al amor

y ver esa persona que nos importa» Juan Antonio Toro.

La canción fue escrita en mayo y tomó como referencia la historia de la relación de Ricardo, tecladista de la banda, y su novia, pues, cuando ella se fue de viaje, ambos contaban la cantidad de viernes que faltaban para verse. «Me pareció muy lindo el hecho de que fueran los viernes porque es el día que uno sale de juerga, sale con los amigos, quiere descansar, se desestresa y siento que ponerle a la canción «Viernes» va de la mano con el tema de liberarse, de soltar«, concluye el líder de Armenia.