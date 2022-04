Arcade Fire publican un nuevo adelanto de su próximo álbum ‘We’

Tras haber sido adelantado en directo en recientes actuaciones sorpresa que van desde el Bowery Ballroom de Nueva York hasta la carpa Mojave de Coachella, hoy se publica oficialmente ‘Unconditional I (Lookout Kid)’, el segundo avance del «excelente sexto álbum» (The New Yorker) de Arcade Fire.

Al igual que el primer single, ‘The Lightning I, II’, que The New York Times calificó de «ardiente… con una esperanza sincera y ardiente«, ‘Unconditional I (Lookout Kid)‘ también aparece en la segunda cara de WE, la mitad del disco que canaliza y se deleita en el poder y la alegría de la (re)conexión humana. En la letra de la canción, Win Butler, de Arcade Fire, ofrece un consejo sincero y se preocupa por las generaciones venideras ante los innumerables retos de un futuro incierto. El resultado es un alegre coro de optimismo que celebra el amor incondicional como un ideal aparentemente inalcanzable que se produce de forma natural y sin esfuerzo con los hijos.

Producido por Nigel Godrich, Win & Régine, y grabado en múltiples lugares, incluyendo Nueva Orleans, El Paso y Mount Desert Island, WE paradójicamente destila «el mayor tiempo que hemos pasado escribiendo, sin interrupción, probablemente nunca«, según Win Butler de la banda, en un épico álbum conciso de 40 minutos que habla tanto sobre las fuerzas que amenazan con alejarnos de las personas que amamos, como de la urgente necesidad de superarlas. WE es una experiencia catártica, un estudio de contrastes y un viaje de la oscuridad a la luz a través de siete canciones divididas en dos lados distintos: el lado «I» que canaliza el miedo y la soledad del aislamiento, y el lado «WE» que expresa la alegría y el poder de la re-conexión