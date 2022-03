Arcade Fire publican nuevo single y vídeo: ‘The Lightning I, II’

WE, el esperado sexto álbum de estudio de Arcade Fire, se publicará el próximo 6 de mayo de 2022 a través de Columbia Records.

La llegada de WE viene precedida por el primer single «The Lightning I, II«, disponible ya en todas las plataformas digitales – y el primer vídeo oficial de este nuevo proyecto, dirigido por Emily Kai Bock. Puedes ver el vídeo y disfrutar del single aquí.

Producido por Nigel Godrich, Win & Régine, y grabado en múltiples lugares, incluyendo Nueva Orleans, El Paso y Mount Desert Island, WE paradójicamente destila «el mayor tiempo que hemos pasado escribiendo, sin interrupción, probablemente nunca», según Win Butler de la banda, en un épico álbum conciso de 40 minutos que habla tanto sobre las fuerzas que amenazan con alejarnos de las personas que amamos, como de la urgente necesidad de superarlas. WE es una experiencia catártica, un estudio de contrastes y un viaje de la oscuridad a la luz a través de siete canciones divididas en dos lados distintos: el lado «I» que canaliza el miedo y la soledad del aislamiento, y el lado «WE» que expresa la alegría y el poder de la re-conexión.