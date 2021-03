Anne Lukin lanza ‘Quién eres’, el tercer adelanto de su primer trabajo discográfico

«Quién Eres» es el nuevo single de la exconcursante más joven de OT 2020, que ya suena con nombre propio. Anne Lukin lanza el tercer anticipo de su primer trabajo discográfico titulado «Al Día Siguiente»

Quién Eres es, posiblemente, «la canción que más representa la sonoridad global del disco» según la propia artista expresa. Siguiendo el estilo musical de su anterior single («En el Chino de la Esquina»), «Quien Eres» es un tema más sincero y directo si cabe. Mantiene la dulzura y melancolía que ya es un signo en la melodías y coros de Anne, pero que también muestra un lado inconformista y rebelde que desconocíamos hasta ahora.

En el vídeo, Anne ha querido rendir homenaje a los pequeños momentos del día a día. Así, entre amigos, paseos, el ambiente y la vida de las calles al sol, se cuenta una historia en la que la cantante busca la identidad de un sujeto que la observa, juega con él y lo hace partícipe de ese juego y a su vez de la canción. El tema habla de las dudas ante lo desconocido, el miedo a darse cuenta de que a veces las cosas no son lo que parecen, como la propia Anne expresa.

Se cumple justo un año desde que Anne, tras su paso por OT, descubriera su verdadera vocación artística y apostase por la autoedición con ayuda de su management (Sweet Bird). Durante estos 8 meses, la joven compositora se ha entregado completamente a su carrera musical: ha publicado 5 singles que superan los 14 millones de escuchas y ha entrado a formar parte de la editorial Sony Music Publishing.

Su primer disco: ‘Al día siguente’

La canción es el tercer adelanto de lo que será el primer proyecto musical de la artista, que verá la luz el próximo 9 de abril. Se trata de un disco muy especial, auténtico y fresco, de carácter indiepop, producido por Ricky Falkner en el famoso estudio catalán La Casa Murada. El disco se compone de 10 temas personales, escritos y compuestos por la joven cantante. Han querido formar parte de esta creación artistas como Zahara, Miss Cafeína o Gorka Urbizu (Berri Txarrak). Todos ellos han contribuido en la co-autoría, escritura e interpretación de 3 de las canciones, junto con Anne. El disco también ha contado con intérpretes musicales de la talla de Marti Perarnau (Mucho) o David Soler (María Arnal y Marcel Bagés). Como la propia Anne describe, «Al Día Siguiente» es esa esperanza que sentimos en el pecho cuando en una historia nos dicen q hay otro amanecer y un nuevo comienzo. Yo he elegido coger mi ukelele como nuevo comienzo y componer todo lo que siento. Posiblemente sea un camino mas lento y silencioso, pero que espero que me lleve a poder dedicarme a la música toda mi vida. Sobre el sonido del disco, el proyecto ha primado la individualidad estilística de cada tema bajo un mismo hilo conductor: aquellas historias vividas y contadas por la mirada de una joven compositora durante este primer año tan complicado en la industria musical. El otro dia alguien me dijo que es mi biografía hecha música, me gustó la frase porque creo que es verdad, expresa Anne.

Gira ‘Empezar’

A partir de abril Anne se sumergirá en una gira showcase que recorrerá algunas de las ciudades más importantes del país. La gira «Empezar» abrirá su recorrido en Barcelona a mediados de abril y ofrecerá una experiencia en pequeño formato en localidades como Madrid, Valencia, Vitoria o Zaragoza.